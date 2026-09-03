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原配教訓小三? 河北鬧市上演打人扒衣 被打女主播喊冤

中國新聞組／北京3日電
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河北一女子當街被毆打。(視頻截圖)
河北一女子當街被毆打。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

河北高陽縣一名37歲女子在公共場所遭2名女子毆打、撕扯衣物，警方已將涉案者刑拘；當事女主播則否認小三指控，稱是遭對方誤認與騷擾後報復。

河北一女子日前被當街毆打、扒掉褲子的消息引發關注。警方2日通報稱，被打女子劉某37歲，打人者霍某某52歲、張某某53歲，兩人已被依法刑事拘留。劉某被送醫治療，目前並無大礙。網傳事件涉及「原配打小三」，但劉某回應稱自己是女主播，打她的女子因找不到丈夫，懷疑她是小三。

綜合上觀新聞、瀟湘晨報報導，事件發生於河北保定高陽縣正信樓門口，現場影片在網絡流傳。目擊者表示，事發時圍觀者眾多，警方到場後將打人女子控制，劉某則被送醫。高陽縣公安局9月1日曾回應稱事件正在調查。

陽縣公安局2日發布警情通報稱，8月29日中午，霍某某、張某某在公共場所對劉某實施毆打、撕扯衣服，引發圍觀。警方接報後立即到場，將劉某送醫，並控制兩名涉案人員；8月30日，霍某某、張某某被依法刑事拘留，目前案件仍在進一步偵辦。

另據網易號「漢史趣聞」報導，劉某表示，她是一名女主播，打人女子的丈夫是其粉絲，曾給她打賞禮物，但她已將相關打賞補償回去。

劉某說，因為打人女子找不到老公了，就懷疑她。之前她都被這個女子騷擾過，把這個女子給拉黑了，沒想到這一次，他們更過分了，竟然當街打自己，還把內褲給扒掉了。她並不是小三，網傳她是小三，都是對她的誤解。這一次她出來澄清，就是想要告訴所有人事情的大致經過。

報導指出，警方提醒，網絡不是法外之地，網友應尊重當事人隱私，不轉發相關視頻圖片，不進行人肉搜索及網絡攻擊。

河北一女子當街被毆打。(視頻截圖)
河北一女子當街被毆打。(視頻截圖)

精華 FAQ

  • 事件發生在河北保定高陽縣正信樓門口。警方接報後立即到場，將受害女子送醫，並控制現場兩名涉案人員；後續又依法對2名打人者刑事拘留，案件仍在偵辦。

  • 被打女子劉某表示自己是一名女主播，並非外界傳言中的小三。她說打人女子因找不到丈夫，懷疑她與對方丈夫有關，才對她長期騷擾並在街頭動手。

  • 警方提醒網絡不是法外之地，呼籲民眾尊重當事人隱私，不要轉發相關影片圖片，也不要進行人肉搜索或網絡攻擊，以免對當事人造成二次傷害。

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