男陪小三墮胎後簽分手協議 4年轉49.9萬 妻提告、法院判了

已婚男子與外遇女子簽下200萬元分手協議，示意圖。 (取材自法治網)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 已婚張男婚外情後陪小三墮胎並簽分手補償協議。

已婚張男婚外情後陪小三墮胎並簽分手補償協議。 重點二： 四年間共轉帳49.9萬元，遭妻子提告要求返還。

四年間共轉帳49.9萬元，遭妻子提告要求返還。 重點三：法院認定協議違反公序良俗，判王女全額返還。

已婚張姓男子與王姓女子發展婚外情並陪同墮胎 ，隨後簽下200萬元人民幣的分手補償協議，四年間陸續轉帳49.9萬元(人民幣，約7.4萬美元)，遭張妻陳女提告求償；河南 獲嘉縣人民法院近日一審判決，認定該協議與轉帳行為嚴重違背公序良俗，且張男無權處分夫妻共同財產，判決王女須全額返還49.9萬元及利息。

紅星新聞報導，判決指出，張男與陳女於2006年結婚，婚姻關係存續至今。2020年底張男認識王女並發展不正當男女關係，2021年8月25日張男陪同王女接受終止妊娠手術，並於同年9月1日轉帳10萬元。

雙方於2022年3月31日簽署協議書，約定分手後張男每月至少支付5000元，10年內付清總計200萬元(約29.7萬美元)的補償款，用以填補王女的精神創傷、身體痛苦及營養費等。2022年8月至2025年10月期間，張男透過銀行借貸與借新還舊等方式，又陸續轉帳共計39.9萬元。

報導指出，法院審理認為，違背公序良俗的民事法律行為無效，涉案協議與轉帳均基於婚外情產生，應屬自始無效。此外，婚姻存續期間的財產屬夫妻共同所有，張男未經妻子同意或追認，單方轉帳巨大金額已超出家庭日常生活所需，屬於無權處分共同財產，陳女有權要求全額返還。

針對王女抗辯款項係合理賠償，法院認定金額與墮胎實際產生的必要損失不具對等性，不予採信，故判決確認轉帳行為無效，王女應返還49.9萬元並自起訴之日起依一年期LPR(貸款市場報價利率)支付利息。