「求求你拽我一下」 老婦菜市場倒地沒人敢扶 引發熱議

老人倒地十分鐘，無人敢扶。(視頻截圖)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 菜市場老人倒地呼救，周圍民眾卻多選擇繞行觀望。

菜市場老人倒地呼救，周圍民眾卻多選擇繞行觀望。 重點二： 網友擔憂扶人被訛，讓「敢不敢扶」成為熱議焦點。

網友擔憂扶人被訛，讓「敢不敢扶」成為熱議焦點。 重點三：湖南1萬9補償事件引發信任危機，律師稱誣告勒索已違法。

一段中老年女性在菜市場頭朝下倒地卻無人敢扶的視頻近日在微博 引發熱議，周圍熙熙攘攘的人群或直接繞行或駐足觀看，老人伸手呼救「求求你拽我一下」，卻無一人伸手，許多網友紛紛留言「扶一次1萬9」等語表達顧慮。該爭議源於湖南日前發生的熱心店家遭索賠事件，引發大眾對「好心幫人卻要掏錢」的恐懼，律師對此特別提醒，惡意誣告勒索救人者已涉違法，民眾切勿因恐懼而誤解法律規定。

綜合媒體報導，網傳畫面顯示一名中老年女性在人潮擁擠的菜市場頭朝下倒地、沒有反應，周圍群眾有的繞道、有的觀望，但是沒有人上前攙扶她。相關討論與畫面在微博短暫出現後即遭降溫或撤除。

評論區普遍感嘆「人心倒了扶不起」、「前人砍樹，後人曝曬」，反映出大眾對於伸出援手可能承擔法律或經濟風險的恐懼與信任危機。

網民將此現象與不久前的湖南衡陽祁東縣「1萬9」事件連結。

該事件起於8月17日，一名60多歲的老人在湖南衡陽祁東縣一家棋牌館因身體不適入內休息，不久便身體前傾失去意識。店主妻子發現後立即上前攙扶並協助移至店外送醫，老人最終仍不幸離世。

儘管監視器證實店家無過錯，家屬仍索賠10萬元並威脅抬棺擺門口，最終店家無奈支付1.9萬元「人道主義補償款」。後經祁東縣司法局等部門調解，確認店家無法律責任，該筆款項僅屬人道主義補助，卻已在網路引發民間強烈反彈與「不敢扶」的信任危機。

針對路上遇到老人摔倒到底扶不扶的社會難題，周軍律師在其自媒體指出，現行法律對不扶、扶了與被訛三種情況的責任劃分十分清楚。大眾最深的恐懼是「好心被惡意訛詐」，但若老人或家屬明知路人並非侵權人，卻惡意糾纏、虛構事實索要高額賠償，已屬於敲詐勒索與誣告陷害。受害者不僅不用賠付，還可依法追究對方的行政與刑事責任。