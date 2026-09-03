我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AI浪費水？奧特曼駁：ChatGPT查3.8萬次用水量 等於產1顆杏仁

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

「求求你拽我一下」 老婦菜市場倒地沒人敢扶 引發熱議

中國新聞組／北京3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
老人倒地十分鐘，無人敢扶。(視頻截圖)
老人倒地十分鐘，無人敢扶。(視頻截圖)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：菜市場老人倒地呼救，周圍民眾卻多選擇繞行觀望。
  • 重點二：網友擔憂扶人被訛，讓「敢不敢扶」成為熱議焦點。
  • 重點三：湖南1萬9補償事件引發信任危機，律師稱誣告勒索已違法。

一段中老年女性在菜市場頭朝下倒地卻無人敢扶的視頻近日在微博引發熱議，周圍熙熙攘攘的人群或直接繞行或駐足觀看，老人伸手呼救「求求你拽我一下」，卻無一人伸手，許多網友紛紛留言「扶一次1萬9」等語表達顧慮。該爭議源於湖南日前發生的熱心店家遭索賠事件，引發大眾對「好心幫人卻要掏錢」的恐懼，律師對此特別提醒，惡意誣告勒索救人者已涉違法，民眾切勿因恐懼而誤解法律規定。

綜合媒體報導，網傳畫面顯示一名中老年女性在人潮擁擠的菜市場頭朝下倒地、沒有反應，周圍群眾有的繞道、有的觀望，但是沒有人上前攙扶她。相關討論與畫面在微博短暫出現後即遭降溫或撤除。

評論區普遍感嘆「人心倒了扶不起」、「前人砍樹，後人曝曬」，反映出大眾對於伸出援手可能承擔法律或經濟風險的恐懼與信任危機。

網民將此現象與不久前的湖南衡陽祁東縣「1萬9」事件連結。

該事件起於8月17日，一名60多歲的老人在湖南衡陽祁東縣一家棋牌館因身體不適入內休息，不久便身體前傾失去意識。店主妻子發現後立即上前攙扶並協助移至店外送醫，老人最終仍不幸離世。

儘管監視器證實店家無過錯，家屬仍索賠10萬元並威脅抬棺擺門口，最終店家無奈支付1.9萬元「人道主義補償款」。後經祁東縣司法局等部門調解，確認店家無法律責任，該筆款項僅屬人道主義補助，卻已在網路引發民間強烈反彈與「不敢扶」的信任危機。

針對路上遇到老人摔倒到底扶不扶的社會難題，周軍律師在其自媒體指出，現行法律對不扶、扶了與被訛三種情況的責任劃分十分清楚。大眾最深的恐懼是「好心被惡意訛詐」，但若老人或家屬明知路人並非侵權人，卻惡意糾纏、虛構事實索要高額賠償，已屬於敲詐勒索與誣告陷害。受害者不僅不用賠付，還可依法追究對方的行政與刑事責任。

精華 FAQ

  • 影片顯示一名中老年女性在菜市場頭朝下倒地，周圍人群不是繞行就是駐足觀看，卻沒有人立即伸手救助，老人還曾呼喊「求求你拽我一下」。

  • 爭議核心在於大眾擔心「扶人反被訛」，因湖南衡陽祁東縣先前出現店家救人後仍遭索賠的案例，讓不少人對法律與經濟風險產生強烈不安。

  • 周軍律師指出，法律對不扶、扶了、以及遭惡意訛詐的責任劃分其實相當清楚；若明知對方無侵權事實仍虛構索賠，已可能構成敲詐勒索或誣告陷害，可依法追責。

微博

上一則

北電新生酷似宋威龍被跟拍 拿下口罩…被酸「仿宋體」

下一則

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

延伸閱讀

湖南「扶老人被索賠」事件發酵 網紅與友人捐10萬支持店主

湖南「扶老人被索賠」事件發酵 網紅與友人捐10萬支持店主
老人進店休息猝死 家屬索賠10萬元 網怒：是敲詐勒索吧

老人進店休息猝死 家屬索賠10萬元 網怒：是敲詐勒索吧
成都92歲婆婆擺攤扛家 竟被博主鏡頭霸凌成「流量密碼」

成都92歲婆婆擺攤扛家 竟被博主鏡頭霸凌成「流量密碼」
男在便利店手碰女子包包是摸臀？監控曝真相 換店長被罵

男在便利店手碰女子包包是摸臀？監控曝真相 換店長被罵

熱門新聞

孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
中國國家主席習近平17日出席前領導人江澤民誕辰100周年大會發表演講。(美聯社)

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

2026-08-30 08:45
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
價值45萬人民幣的限量款愛馬仕包包寄丟，深圳法院最終僅判賠500人民幣。(取材自重慶晨報)

45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天

2026-08-31 10:30
最新報告顯示，香港億萬富豪人數居全球城市第二，106名富豪資產淨值達10億美元；圖為第45屆香港鐘表展、第14屆國際名表薈萃在香港揭幕。（中新社）

香港擁106名億萬富翁 數量僅次紐約 但1現象令人憂心

2026-09-01 22:35
因財產糾紛，孫宇晨(左)向景甜(右)及其父母提起民事訴訟超過3000萬，法院已受理並進行財產保全。（取材自X平台、微博）

孫宇晨追討3000萬彩禮 景甜最新回應：不會為錢出賣愛情

2026-08-27 21:13

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？