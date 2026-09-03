中男在泰吸毒發狂 刀架脖威脅自殘 被帶回警署雙手比V

一名中國男子在泰國知名商圈一間公寓內，涉吸食冰毒後失控被捕。（取材自泰國中文社）

一名中國男子在泰國 知名商圈一間公寓內，涉吸食冰毒後失控，並持刀頂住自己的脖子威脅自殘。泰警據報抵達現場，經多次勸阻與警告無效，用電擊槍將其制伏。男子被帶回警署時毒品作用仍未消退，持續發狂，並表情得意地雙手舉「V」讓警方拍照。

王某在警署時，毒品作用仍未消退，僅以猛撞鐵籠與牆壁，更在拍照記錄時向鏡頭雙手舉「V」手勢。（取材自泰國中文社）

綜合泰國中文社、泰國頭條新聞報導，案發現場是在曼谷拉拋一帶公寓內，警員抵達現場時，發現情緒失控的王某（WANG AN）與其報案的女友佩差拉蓬。當時，王某右手握著一把長約10吋（25厘米）的利刃，一邊揮刀，一邊將刀架在自己脖子上，威脅自殘。警員為防止嫌犯割頸，隨即使用電擊槍擊 中王某肋骨，將其制伏。

據報導，警方隨後搜查現場房間，查獲一袋冰毒及吸毒工具。嫌犯女友向警方表示，該批毒品與吸毒工具均屬王某所有，王某吸毒後便會情緒狂躁，且先前已多次對她施暴，這次情況最為嚴重，因感到不安全而決定報警。

經初步調查後，泰國警方以「未經許可非法持有第一類毒品（冰毒）」罪名對王某提出指控；此外，由於嫌犯屬非法入境與居留，警方另加指控「外國人未經許可進入泰國並停留」等罪名。警方已依法告知其相關法律權利，並移交警署調查人員處理。

據了解，王某被帶入警署臨時拘押時，毒品作用仍未消退，再度出現失控行為，不僅以頭部猛撞拘留室鐵籠與牆壁、語無倫次，更在拍照記錄時向鏡頭雙手舉「V」手勢。最終由多名警員合力將其壓制，未釀成進一步嚴重事件。