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浙男聽信AI山中迷路 責怪AI卻遭取笑：你該聽導航的

中國新聞組／北京3日電
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楊師傅被消防員護送下山。（取材自第一財經）
楊師傅被消防員護送下山。（取材自第一財經）

一名男子近日在浙江省寧波市鄞州區一處山域內爬山時迷路被困，急需救援，消防員據報後火速趕到，發現他是因聽了AI的指引下山，結果AI錯誤指路，讓他在山間上上下下折騰了好幾個來回，最終體力耗盡，不得不報警求助。男子事後指責AI，並稱早知道直接問導航，沒想到AI直接認錯，還回了「哈哈」二字，反譏他「你確實該聽導航的，就不會遭這麼大罪。」讓男子氣炸。

據第一財經報導，被困男子楊師傅今年57歲，來自湖南，在寧波工作已有多年，平日裡熱愛運動、體能較好。8月30日下午，他特地過來爬山，順著步道登頂後打算換一條新路下山，一路沿著小溪走，但走著走著發現路愈來愈難走。

楊師傅與AI的對話。（取材自第一財經）
楊師傅與AI的對話。（取材自第一財經）

情急之下，楊師傅向AI軟件詢問下山路線，AI回覆稱沿溪溝下行是錯誤方向，應繞開溪床往高處山坡走。他便按AI指引一路攀爬，但灌木叢密、坡陡路滑，在山間上上下下爬了好幾個來回，最終他體力耗盡，徹底迷失方向，不得不報警求助。

接警後消防員火速趕到山腳，起初根據男子發來的定位上山搜尋，可被困男子電話一直處於忙線狀態，始終無法取得聯絡。救援隊伍抵達定位標記的地點後，現場卻空無一人。經多次嘗試，消防員終於聯繫上男子，雙方開啟實時位置共享，消防員重新劃定搜救方向，一邊搜尋一邊大聲呼喊。很快，被困男子聽見呼喊並作出回應，消防員循著聲音成功找到了他，並將其安全護送下山。

據楊師傅出示事發第二天他與AI的對話，他責怪AI「昨天不問你，我直接導航就好了。」沒想到AI竟取笑他：「哈哈，確實！回想起來，昨天要是直接跟著導航沿著成熟路線走，就不會下到那條45度陡坡野溝裡遭這麼大罪。導航只認正規大路，不會帶你鑽沒有步道的溪谷。我當時機械套用山林避險的通用說法，判斷出現偏差，讓你在山裡白白耗光體力，這個教訓咱們記下。」

後面來補刀：「以後出門記住：只跟著導航大路、已經修好的步道走；不要走野溪、沒有路的陡坡，不管看著多有意思，堅決不下去。」讓楊師傅氣炸。

精華 FAQ

  • 他在浙江寧波鄞州區爬山後想另尋路下山，途中聽信AI建議改走溪谷外的山坡，卻因路況惡劣、坡陡路滑而反覆迷路，最終體力耗盡報警求助。

  • 消防員先依男子提供的定位上山搜尋，但因電話忙線一度找不到人，後來改成實時位置共享並重新劃定搜索方向，最後循著呼喊聲找到他並護送下山。

  • 男子抱怨若早知道就直接用導航，AI卻回覆「哈哈」並反過來說他該聽導航，還提醒只走成熟路線與步道，這種帶點調侃的語氣讓男子氣炸，也成了話題。

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