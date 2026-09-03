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劉曉慶二審敗訴 被法院認證欠330萬 賴帳6年手法曝光

中國新聞組╱北京3日電
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劉曉慶捲入借貸官司，最後被判敗訴。（取材自微博）
劉曉慶捲入借貸官司，最後被判敗訴。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

深圳市中級人民法院終審認定，劉曉慶在公司欠債期間低價轉讓股權且未實繳出資，需在340萬元未出資範圍內為公司330萬元債務補充清償。

中國資深女星劉曉慶捲入330萬元（人民幣，下同）借貸糾紛，案件歷經一審、二審後，深圳市中級人民法院於8月31日做出終審判決，駁回劉曉慶上訴，追加其為被執行人，認定她須在未實繳340萬元的出資範圍內，對「劉曉慶珠寶（寧波）有限公司」的330萬元債務承擔補充清償責任。

這場民間借貸糾紛源於2020年12月，當事人王耀以個人名義出借給許某（劉曉慶珠寶公司法人）、「劉曉慶珠寶（寧波）有限公司」330萬元，約定還款期限為2021年3月30日，但期限屆滿後，公司並未償還借款。王耀之後提起訴訟並獲得勝訴判決，但進入執行程序後，因公司缺乏足夠財產，債務清償陷入困難。

另一方面，尚擔任股東的劉曉慶在公司欠債期間，2021年將自己持有的34%股權轉讓，交易對價僅為0元、1元，且她認繳的340萬元出資始終未實際繳納。

王耀取得對公司的勝訴判決，法院判令該珠寶公司以及許某向王耀履行付款義務。在進入強制執行程序後，因許某名下無財產可供執行，遂執行終結。王耀進一步申請追加劉曉慶為被執行人，要求她在未實繳出資的範圍內承擔相應責任。案件經一審、二審審理後，法院最終支持相關主張。

法院認定，劉曉慶是在公司債務已經存在的情況下，以顯著不合理的低價轉讓股權，相關行為實質上涉及逃避股東出資義務，並非單純正常行使股東期限利益。

法院同時指出，公司經強制執行後仍無財產清償債務，已符合股東出資義務加速到期的條件。因此，劉曉慶須在未實繳340萬元出資的範圍內，對公司330萬元債務承擔補充清償責任。

此外，一、二審案件受理費各為3.4萬元，合計6.8萬元，均由劉曉慶負擔。此次終審判決也針對股東在公司負債期間低價轉讓股權、未履行出資義務等情況，進一步釐清股東可能承擔的法律責任。

精華 FAQ

  • 深圳市中級人民法院駁回劉曉慶上訴，維持相關責任認定，並追加她為被執行人，要求她在未實繳出資範圍內，對公司330萬元債務負補充清償責任。

  • 法院認為，公司債務已存在時，她仍以顯著不合理低價轉讓股權，且340萬元認繳出資未實際繳納，屬於逃避股東出資義務，符合法定責任條件。

  • 借款發生於2020年12月，原告借出330萬元，約定2021年3月30日前償還，但公司未還款。案件一、二審受理費各3.4萬元，合計6.8萬元由劉曉慶負擔。

劉曉慶

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