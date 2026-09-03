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檢方已對「梅姨」提起公訴 被拐孩子：快開庭了

中國新聞組╱北京3日電
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梅姨的新舊版畫像差異極大。(取材自央視新聞)
梅姨的新舊版畫像差異極大。(取材自央視新聞)

備受社會關注的「梅姨案」迎來最新進展。廣州市檢察院已正式對嫌疑人「梅姨」（本名謝家梅）向廣州市中級人民法院提起公訴，案件現已進入審判階段。案件受害者之一、被拐孩子鍾彬2日證實已收到告知，法院請代理律師盡速提交材料，預計很快就要開庭了。

紅星新聞報導，鍾彬表示，「接下來我會尊重司法程序，配合法律工作，相信法院會公正審理。」針對審判進度，被拐家屬表示，「梅姨」年事已高，雖刑法對滿75歲者適用死刑有所限制，但仍期盼案件盡快開庭讓其受罰。受害者申聰父親申軍良則透露，警方曾多次前往廣州雞公山調查，發現其反偵查能力極強，多年來皆使用虛假姓名。

回顧案情，多名兒童於2003年至2005年間在廣州與惠州被拐，警方2016年抓獲張維平等五人並首次得知「梅姨」存在。因身分資訊缺失，案件懸宕多年，直至2026年3月21日警方才將本名謝家梅的「梅姨」抓獲歸案，並於8月初揭露其真實姓名。

「梅姨」遭公訴的消息曝光後，網友紛紛留言痛批：「毒害無數家庭，就算年齡大也絕不能輕罰」、「等了這麼多年，終於等到這一天」，並期盼法律能給所有受害家庭一個公道。

精華 FAQ

  • 廣州市檢察院已正式將嫌疑人「梅姨」謝家梅提起公訴，案件已進入審判階段。法院也已請代理律師盡速提交材料，顯示開庭時間應已不遠。

  • 鍾彬表示已收到法院告知，接下來會尊重司法程序並配合法律工作，同時相信法院會公正審理，希望案件能順利推進到開庭與判決。

  • 多名兒童在2003年至2005年間遭拐，警方2016年先抓到張維平等人後才知有「梅姨」存在，但因身分資訊不足長期懸宕，直到2026年3月21日才將謝家梅抓獲。

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