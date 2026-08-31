網友湧直播間追問景甜 張繼科幾句話 獲讚「是個爺們」

張繼科直播間湧入10萬人追問景甜，張繼科沒有評論是非，也未談及昔日戀情，僅以幾句話將話題帶回自己的乒乓球賽事。(視頻截圖)

中國女星景甜 與波場創始人孫宇晨的感情糾紛持續發酵，景甜前男友張繼科 近日意外成為輿論焦點。面對大批網友湧入張繼科直播間追問景甜事件，張繼科沒有評論雙方是非，也未談及昔日戀情，僅以幾句話將話題帶回自己的乒乓球賽事，被網友形容是「保護前任」，更讚他是個爺們。

綜合媒體報導，8月27日晚間，張繼科照常進行每周四直播，恰逢景甜與孫宇晨相關話題持續發酵，大量網友湧入直播間，在線人數一度突破10萬，彈幕幾乎全是詢問景甜，包括追問他如何看待孫宇晨提告、昔日戀情細節，以及過往兩人的相關話題。

面對密集提問，張繼科一邊吃玉米，一邊回應：「知道的問題我回答，不知道的問題我不能胡說。」隨後又表示：「沒看，跟我沒關係。」最後更直接將話題轉向自身工作：「我關心的是張繼科杯有多少人參賽。」

短短幾句話，沒有評論孫宇晨與景甜之間的爭議，也沒有回顧兩人過往感情，更沒有對目前進行中的司法程序發表看法。直播內容隨後引發網友討論，有人認為張繼科選擇不蹭熱度，避免一句話被截取、剪輯後再度引發更多猜測。

這場風波源於孫宇晨代理律師張起淮8月27日公布的一份案件事實說明。根據相關說法，孫宇晨已就與景甜及其父母的民事糾紛提起訴訟，涉案金額逾3000萬人民幣，並提出財產保全申請。相關案件目前仍在司法程序中，外界對具體事實與法律責任仍應以法院最終認定為準。

孫宇晨其後在社群平台發布長文談及與景甜的感情經歷；景甜工作室則發表聲明，表示將對涉及藝人聲譽的相關爭議依法維護權益。8月28日，景甜本人也發文表示：「我過去，現在，未來，都不會為錢出賣我的愛情，更不會出賣我的靈魂。」並稱相信法律、善良以及最終的正義與公平。

在事件持續延燒之際，張繼科沒有選擇站隊，而是把直播重新拉回乒乓球賽事。對於已經各自生活的前任而言，不評論、不添火，或許正是避免私人往事再次被捲入輿論風暴的最穩妥方式。

景甜。(取材自微博)