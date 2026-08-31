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45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天

中國新聞組╱北京31日電
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價值45萬人民幣的限量款愛馬仕包包寄丟，深圳法院最終僅判賠500人民幣。(取材自...
價值45萬人民幣的限量款愛馬仕包包寄丟，深圳法院最終僅判賠500人民幣。(取材自重慶晨報)

花費45萬元(人民幣，下同)購入的限量款愛馬仕包寄往紐約，卻在海關遭查扣「消失」。買家董姓女子怒將物流公司告上法庭，要求賠償全額損失，沒想到法院最終僅判賠500元，董女甚至還得自行承擔近萬元的訴訟與保全費用，網友在網路上吵翻天。

重慶晨報報導，2025年2月，董女花45萬元購入一只鱷魚皮愛馬仕MiniKelly二代包，繼而聯繫一家過去經常合作的深圳運輸公司，將包包寄往紐約。下單後，董女請賣家直接把包寄到物流公司的深圳倉庫。然而，物流公司簽收時發現，快遞單上的保價聲明貨物價值僅填寫為「500元」。在後續的微信溝通中，董女並未主動提及這是一只昂貴的頂級奢侈品包，更未特別提出安全防護要求，僅選擇普通貨物運輸，最終支付了660元運費。

不料，包包寄出10天後，董女接到通知，稱貨物在紐約海關未獲放行。董女多次焦急詢問是否為關稅問題，公司僅表示：「並非稅務問題，只是海關不同意放行。」兩個月後，物流公司說，因同批次空運的其他貨物遭到波及，包含該愛馬仕包在內的同梯次貨物全數未放行，且「包也很難退回來」。

面對價值45萬元的名牌包憑空「消失」，董女要求按實際價值賠償並退還運費，卻遭物流公司拒絕，對方表示只能退還660元運費，董女憤而提告。

物流公司則在庭上辯稱，敏感貨物運輸本就存在風險，且董女寄件時僅聲明價值500元、支付數百元運費，「不足以覆蓋價值數十萬元貨物的賠償風險」，海關扣押非公司過錯，不應承擔高額賠償。

深圳前海合作區人民法院審理後認為，被告物流公司雖未能提出海關查扣的具體證據，但攬收後無法送達確實構成違約，應退還運費並賠償損失。然而，在賠償金額認定上，法院指出，董女溝通時未提及品牌與高昂價值，未選擇與價值相匹配的運輸管道，應自行承擔對應風險。

最終，法院判決物流公司退還運費660元，並依當初聲明的保價金額賠償500元，駁回董女其餘訴求；董女還須承擔案件受理費及保全費約1萬元。

判決一出網友吵翻天，最後一致認為高價物品切莫貪圖省事，聲明價值與保價才是維護權益的關鍵。

精華 FAQ

  • 她花45萬元買下限量愛馬仕包，透過深圳物流寄往紐約，卻在海關遭查扣後無法送達。董女主張應按實際價值賠償，但物流公司只願退運費，因而對簿公堂。

  • 法院認為物流公司雖未能提出完整查扣證據，仍屬無法送達而違約，但董女寄件時未說明品牌與高價，也未選擇相應運輸方案，且申報保價僅500元，因此賠償依該金額計算。

  • 判決顯示，寄送名貴或高價物品時，若未如實申報價值、未加保或未選擇對應運輸服務，出事後可能只能獲得低額賠償。網友因此認為，誠實聲明與保價是保障權益關鍵。

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