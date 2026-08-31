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男在便利店手碰女子包包是摸臀？監控曝真相 換店長被罵

中國新聞組╱北京31日電
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圖為浙江一便利店監控視頻截圖。(取材自瀟湘晨報)
圖為浙江一便利店監控視頻截圖。(取材自瀟湘晨報)

浙江麗水近日發生一起烏龍事件，一名男子在便利店內經過一名女子身後時，手部不慎碰到女子的包包，女子卻認為男子摸了她的臀部，當場轉身大聲質問，並要求男子道歉。女子隨後報警，警方到場調閱店內監視器後，才還原事發經過，確認雙方接觸應是意外。沒想到女子得知真相後，反而抱怨店長為何不早點拿出監視器畫面，讓她還得報警「跑一圈」，事件因此引發網友熱議。

瀟湘晨報報導，便利店店長陳先生表示，當時男子從女子身後經過，手部碰到女子的包包，女子隨即轉身質問男子為何要「摸她的屁股」，要求對方道歉並報警，隨後民警趕到店內處理。

報導指出，從監視器畫面可以看到，男子經過女子身後時，手碰到的是女子身上的包，並非有意觸碰身體。監控畫面還了男子清白，也證明整起事件是一場誤會。

然而，讓陳先生感到意外的是，女子確認自己並未遭到侵犯後，沒有因此釋懷，反而抱怨店家沒有早點提供監視器，害她報警後還要「跑一圈」。陳先生對此感到氣憤。他表示，女子最後與民警離開店內，也沒有向遭到誤會指控的男子道歉。

北京安劍律師事務所律師周兆成表示，事件雖然看似只是普通誤會，卻涉及民眾維權時如何拿捏界線。他指出，性騷擾、猥褻等行為涉及主觀故意，若只是偶然肢體誤觸、意外接觸，並不存在違法惡意，不能僅憑主觀感受就認定他人違法。

周兆成提醒，法律支持民眾自我保護，但維權不能建立在主觀臆斷之上。若在缺乏證據的情況下，當眾指控他人猥褻，可能造成對方名譽受損，甚至讓無辜者承受不必要的羞辱。

他強調，誤會並不代表無須承擔後果，無辜者的清白與名譽同樣受到法律保護。民眾遇到類似情況時，可以保持警覺並立即尋求協助，但在真相尚未釐清前，也應避免「體感定罪」。

精華 FAQ

  • 男子從女子身後經過時，手部不慎碰到她身上的包包，女子卻誤以為自己被摸臀，當場轉身質問並要求對方道歉，隨後還報警處理。

  • 警方調閱店內監視器後確認，男子只是經過時碰到女子包包，並非有意觸碰身體，因此整起事件屬於誤會，男子也因此獲得澄清。

  • 律師指出，性騷擾或猥褻必須有主觀故意，不能只憑個人感受就認定對方違法；若在沒有證據下公開指控，可能傷害他人名譽，維權也要避免「體感定罪」。

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