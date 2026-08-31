我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網史上最晚開賽紀錄：凌晨12點才開打 大威首輪遭淘汰

音樂節被「摸胸」性騷擾？歌手陳粒：大家都喝了些酒

廈門少年P圖偽造身分刺大花臂 入學受阻 店家被要求擔責

中國新聞組╱福州31日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
福建廈門兩名少年暑假結伴到美容紋身店刺青，面臨無法正常入學窘境。（取材自第一現場...
福建廈門兩名少年暑假結伴到美容紋身店刺青，面臨無法正常入學窘境。（取材自第一現場）

福建廈門一名15歲少年暑假期間瞞著家長，與同學結伴到美容紋身店刺青，沒想到開學前夕因手臂上的大面積花臂紋身，面臨無法正常入學的窘境。家長發現，孩子為了瞞過店家，竟使用修圖軟件篡改手機中的身分證照片及出生日期。家長認為，店家未要求查看身分證原件，也未嚴格核驗證件真偽，違規向未成年人提供大面積紋身服務，應承擔相應責任。

新黃河報導，潘先生表示兒子的身分證原件一直由他保管，孩子當天與同齡同學外出，私自前往美容店紋身，花費約400至500元(人民幣，下同)。2名少年疑因受到網路流行文化影響，分別在右手臂紋上「青龍」及「白虎」圖案。

潘先生說，兩人為了隱瞞未成年身分，事先利用修圖軟件修改手機內的身分證照片，並篡改出生日期，他認為店家沒有要求出示證件原件進行核對，僅憑手機內一張經修改的照片便提供服務，存在明顯疏失。

等家長發現時，紋身已經完成。據了解，2名少年的紋身長度分別約90公分及120公分，幾乎覆蓋整條手臂，屬於十分醒目的大面積外露紋身。

更令家長焦急的是，兩名少年原本已通過中職學校招生考核並取得錄取通知書，但學校開學前進行儀容儀表檢查，明確要求學生不得有紋身等情況。潘先生表示，校方要求孩子先處理紋身問題，導致入學受到影響。

為避免耽誤學業，家長隨即帶孩子到醫療機構諮詢紋身清除事宜。據了解，相關計費每公分約150元，且大面積紋身無法一次清除，估計要處理8次，費用相當可觀。此外，反覆清除可能造成皮膚損傷甚至留下疤痕，讓家長更加擔憂。

事發後，潘先生多次與紋身店家協商。8月21日，媒體陪同家長到店了解情況，店家提出2種解決方案，一是一次性賠償8000元，二是由家長透過司法途徑解決。

潘先生認為，8000元不足以負擔後續清除及修復費用，也難以涵蓋孩子因紋身造成的入學影響等損失，因此兩名家長均拒絕方案。截至目前，雙方仍未就賠償及後續處理達成共識。

精華 FAQ

  • 因他暑假私自到紋身店做了幾乎覆蓋整條手臂的大面積紋身，開學前學校進行儀容檢查時明確要求不得有紋身，導致必須先處理刺青，入學因此受影響。

  • 家長表示，少年先用修圖軟件修改手機裡的身分證照片，還篡改出生日期，企圖隱瞞未成年身分；店家未要求出示身分證原件，只看手機照片就提供刺青服務。

  • 店家提出一次性賠償8000元，或由家長走司法途徑解決；但家長認為金額不足以支付多次清除費用與可能的皮膚修復成本，也難補償入學受影響的損失。

上一則

男在便利店手碰女子包包是摸臀？監控曝真相 換店長被罵

下一則

「我的島」節目道具棄置2年變海灘垃圾 志工清出4噸垃圾

延伸閱讀

5歲女童看表演 遭機器人踢掉4顆牙、臉留疤 賠償談不攏

5歲女童看表演 遭機器人踢掉4顆牙、臉留疤 賠償談不攏

新移民學童註冊須備3證明文件 但不必主動出示簽證

新移民學童註冊須備3證明文件 但不必主動出示簽證
香港補習社疑超收學生 遊說家長參與傳銷 還向家長借錢

香港補習社疑超收學生 遊說家長參與傳銷 還向家長借錢
新學期將至 須確認學童接種疫苗

新學期將至 須確認學童接種疫苗

熱門新聞

毛肚被點名是常被商家泡甲醛的食物之一。（取材自飯點資訊）

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

2026-08-25 06:30
中國國家主席習近平17日出席前領導人江澤民誕辰100周年大會發表演講。(美聯社)

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

2026-08-30 08:45
孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
香港前財政司司長梁錦松與中國前「跳水皇后」伏明霞的最新全家福，兩兒子的身高已超過爸爸。（取材自小紅書）

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

2026-08-18 21:58
因財產糾紛，孫宇晨(左)向景甜(右)及其父母提起民事訴訟超過3000萬，法院已受理並進行財產保全。（取材自X平台、微博）

孫宇晨追討3000萬彩禮 景甜最新回應：不會為錢出賣愛情

2026-08-27 21:13
賽考斯（左）抵達北京，於8月23日至9月1日訪問北京、內蒙古、河南三地。（中新社）

她20年前在美租他的房 美退休老師訪中與「女兒」重逢 憶最樸素的交流

2026-08-24 15:58

超人氣

更多 >
對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力
新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高

新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高
直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」
拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框
范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛

范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛