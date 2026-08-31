廈門少年P圖偽造身分刺大花臂 入學受阻 店家被要求擔責

福建廈門兩名少年暑假結伴到美容紋身店刺青，面臨無法正常入學窘境。（取材自第一現場）

福建廈門一名15歲少年暑假期間瞞著家長，與同學結伴到美容紋身店刺青，沒想到開學前夕因手臂上的大面積花臂紋身，面臨無法正常入學的窘境。家長發現，孩子為了瞞過店家，竟使用修圖軟件篡改手機中的身分證照片及出生日期。家長認為，店家未要求查看身分證原件，也未嚴格核驗證件真偽，違規向未成年人提供大面積紋身服務，應承擔相應責任。

新黃河報導，潘先生表示兒子的身分證原件一直由他保管，孩子當天與同齡同學外出，私自前往美容店紋身，花費約400至500元(人民幣，下同)。2名少年疑因受到網路流行文化影響，分別在右手臂紋上「青龍」及「白虎」圖案。

潘先生說，兩人為了隱瞞未成年身分，事先利用修圖軟件修改手機內的身分證照片，並篡改出生日期，他認為店家沒有要求出示證件原件進行核對，僅憑手機內一張經修改的照片便提供服務，存在明顯疏失。

等家長發現時，紋身已經完成。據了解，2名少年的紋身長度分別約90公分及120公分，幾乎覆蓋整條手臂，屬於十分醒目的大面積外露紋身。

更令家長焦急的是，兩名少年原本已通過中職學校招生考核並取得錄取通知書，但學校開學前進行儀容儀表檢查，明確要求學生不得有紋身等情況。潘先生表示，校方要求孩子先處理紋身問題，導致入學受到影響。

為避免耽誤學業，家長隨即帶孩子到醫療機構諮詢紋身清除事宜。據了解，相關計費每公分約150元，且大面積紋身無法一次清除，估計要處理8次，費用相當可觀。此外，反覆清除可能造成皮膚損傷甚至留下疤痕，讓家長更加擔憂。

事發後，潘先生多次與紋身店家協商。8月21日，媒體陪同家長到店了解情況，店家提出2種解決方案，一是一次性賠償8000元，二是由家長透過司法途徑解決。

潘先生認為，8000元不足以負擔後續清除及修復費用，也難以涵蓋孩子因紋身造成的入學影響等損失，因此兩名家長均拒絕方案。截至目前，雙方仍未就賠償及後續處理達成共識。