吉隆口岸泥石流痕跡20樓高 淤泥裡找到的物品戳中人心

吉隆口岸的淤泥之下，清理出警用馬甲。（取材自西藏衛視+）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中尼邊境特大山洪泥石流已釀逾3800人遇難及失蹤。

中尼邊境特大山洪泥石流已釀逾3800人遇難及失蹤。 重點二： 吉隆口岸遭20層樓高泥石流重創，河道與建物嚴重毀損。

吉隆口岸遭20層樓高泥石流重創，河道與建物嚴重毀損。 重點三：專家研判冰川因氣候變暖失穩，6至7分鐘內衝至口岸。

中尼邊境「8·26」特大山洪泥石流截至昨晚總計已逾3800人遇難及失蹤，中方首度公布有261名外籍人士失聯。中國搜救隊挺進現場，泥石流冲過岩石痕跡達60公尺，約20層樓高，河道嚴重損毀，已搶通口岸通訊信號，新堰塞湖排空，但吉隆大雨造成2台挖掘機被沖進河；搜救人員從淤泥下清理出警用馬甲、女式皮包等物品。中方稱是氣候變暖長期作用致60多個足球場規模的斷裂冰川以高鐵速度傾瀉，致中方吉隆口岸0.7平方公里區域被夷為平地。

中國搜救隊持續在吉隆口岸附近搜救，據央視報導逾60名搜救人員徒步10個多小時後抵達現場，因夜間下雨，草地無法搭帳篷，隊員只能露天休息，擔心失溫不敢長時間合眼睡覺，目前已動員各類救援力量2141人投入一線搜救，搜尋約4萬平方米區域，未再發現倖存者 。據統計，截至昨晚，中尼兩方合計逾3000人失聯、797人遇難，中方通報部分稱西藏泥石流造成16人死亡、546人失蹤，並首度公開失蹤者中有來23國的261名外籍人士。

昨天最新進度是，中方口岸通訊信號已搶通，災區訊號已經能夠送達救援現場。因吉隆29日晚下大雨，上游來水陡然加大，水流將兩台靠河停放的挖掘機帶進了河裡，所幸當時挖掘機上並沒有人。另外，救援人員從吉隆口岸的淤泥下，清理出警用馬甲、保溫杯、女式皮包被掩埋的細碎物品，逐一清點、登記後保管。

隨搜救隊抵達災區的央視記者表示，現場洪水沖過的岩石部分目測高達60米左右，相當於20層樓高，河道依然處於損毀狀態。制約此次災害處置最突出的風險，就是位於國門核心區域上方的堰塞體，該堰塞體已經溢流洩洪，目前總體情況穩定，發生整體潰決的可能性較小。

另中方昨公布西藏泥石流災害原因，經中科院成都山地所冰凍圈應急減災團隊通過分析結合實地踏勘認為：北京時間8月26日上午10時52分左右，尼泊爾境內藍塘裡壤峰南坡一條冰川在海拔約5200米處斷裂發生冰岩崩，高位快速墜落至4000米左右，沖刷山體形成巨型泥石流，高速衝擊約22公里後直達海拔1800米左右的中方吉隆口岸，導致該區域約0.7平方公里、27處建築及相應附屬設施被夷為平地。

此次斷層冰川規模相當於60個足球場大小。冰川斷裂後形成的土石流高速向下衝擊，俯衝速度相當於高鐵。

中方專家稱，這次災害是氣候變暖長期作用下冰川失穩所致，災害暴發突然、洪峰流量大、運行速度快、破壞性強、影響範圍廣。通過監測發現，此次冰岩崩從發生到衝擊我國吉隆口岸僅約6至7分鐘。

吉隆口岸的淤泥之下，清理出保溫杯。（取材自西藏衛視+）

吉隆泥石流痕迹20樓高，圖為綠植往下裸露的岩體。（取材自極目新聞）

吉隆口岸的淤泥之下，清理出女式皮包。（取材自西藏衛視+）