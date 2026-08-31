吉隆口岸泥石流／女警文燕至今仍失聯 父悲：就一個女兒

與8.1級地震救援的女警文燕在吉隆泥石流災害中失聯。（取材自中國移民管理報）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 女警文燕在吉隆口岸泥石流中失聯，災後4天仍無消息。

女警文燕在吉隆口岸泥石流中失聯，災後4天仍無消息。 重點二： 她曾參與尼泊爾8.1級地震救援，並屢獲表彰成為骨幹警力。

她曾參與尼泊爾8.1級地震救援，並屢獲表彰成為骨幹警力。 重點三：父親含淚守候盼奇蹟，另一名警官鄔艷瀘已確認平安。

曾參與「0425」尼泊爾 規模8.1地震 救援的女警文燕，在吉隆口岸泥石流災害中失聯，她的父親文明勝撕心裂肺地喊著「我好心痛，我就一個女兒」，令無數網友心碎。另一方面，「小鄔」警官鄔艷瀘確認平安，而入警才一年的樊樂樂仍然失聯。

黃河新聞網報導，90後的文燕2013年12月被分配到吉隆邊檢站，從此立志成為一名檢查員。2015年，她參與了「0425」尼泊爾地震救援，同年考入原公安邊防部隊士官學校邊檢專業，2017年學成歸來後持章上崗，正式成為一名人民警察，實現了當初的夢想。 然而吉隆泥石流卻把在口岸執勤13載的她沖走了，災後4天仍無音信。

報導指出，2013年，19歲的文燕告別山城重慶，一頭扎進海拔1800米的雪域國門。2015年，她參與了尼泊爾規模8.1地震救援，她自學尼泊爾語，把一本常用手冊翻得卷邊破損，最終能熟練地用尼泊爾語與邊民溝通。她憑借敏銳的直覺查獲特大走私案，保持查驗「零差錯」，先後榮立個人三等功兩次、獲嘉獎一次，2025年又因查緝工作成績突出榮立個人二等功。

今年3月，西藏吉隆邊檢站聯合重慶市萬州區周家壩街道辦組成「送喜小分隊」，敲鑼打鼓將「二等功臣之家」牌匾送到她家中。一直以來，她都是全家人的驕傲。

就在災難發生前兩天，文燕的父親給女兒發去一段視頻，說「家裡的花開了」，並附上一張花朵的照片。「這是最後一次。」父親強忍情緒，「今天已經是第4天了，一直就沒有更好的消息。我個人認為很渺茫了，但是只要有一線希望，我就是要等，我也要等到最好的結果。哪怕她是傷了殘了，只要她還活著我都滿意了。」

此刻的等待，揪心卻也滾燙。災難壓不垮人的脊梁，更割不斷人與人之間的守望相助。救援人員在廢墟上爭分奪秒，父親在遠方守著微弱的希望，無數網友在屏幕前虔誠地祈禱。溫暖在匯聚，也希望奇蹟能出現。

文燕（左）在核對旅客身分信息。（取材自中國移民管理報）