2熊孩子「玩壞」北京博館珍稀蛇標本 家長沒制止還加入

監控畫面顯示，家長把莽山原矛頭蝮標本拿起來，遞到孩子手中（為保護未成年人隱私，畫面已隱去人員信息，僅保留手部、腳部與標本）。（取材自國家動物博物館官方公眾號）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 北京國家動物博物館珍稀蛇標本遭兩名孩童拍踢損壞。

北京國家動物博物館珍稀蛇標本遭兩名孩童拍踢損壞。 重點二： 父親未制止反而加入玩鬧，導致莽山原矛頭蝮標本受損。

父親未制止反而加入玩鬧，導致莽山原矛頭蝮標本受損。 重點三：館方強烈譴責並修復標本，呼籲民眾文明觀展。

北京國家動物博物館近日發生館內珍貴蛇標本被孩子當玩具損壞事件，據網傳視頻及館方監控，當時有一名父親帶著兩個孩童在館內參觀，兩名孩童用手拍擊、用腳踢兩件蛇標本，該名父親非但沒有制止，反而把兩件標本遞給孩子一起踢打，致國家一級保護野生動物莽山原矛頭蝮標本受損。視頻被大量轉傳後引發眾怒，館方發強烈譴責，這件標本不僅珍貴，發現者還因被蛇咬落下終身殘疾，館方呼籲公眾文明觀展。

據觀察者網報導，8月29日晚，微信 公眾號「國家動物博物館」發布通報指出， 28日，館內監控拍下這樣一幕：一層瀕危動物展廳裡，兩個孩子在舟山眼鏡蛇標本和莽山原矛頭蝮標本前玩鬧，不斷用手抓、用腳踢標本。隨行的父親不但沒有制止，反而把兩件標本拿起來，遞給孩子，跟著一起玩鬧。其間，莽山原矛頭蝮標本受損。

據了解，事發後，博物館保安隊長第一時間予以制止。起初對方拒不承認，保安隊長隨即提醒，標本做過防腐處理，表面可能殘留藥劑，觸摸後建議及時洗手，家長這才帶孩子前往衛生間洗手，之後便匆匆離館。

通報表示，感謝在場其他遊客及時告知館方，才沒有造成更嚴重後果，受損標本目前經由專業人員處理修復。對這樣的行為，國家動物博物館表示強烈譴責。 這是典型的、性質惡劣的不文明參觀行為——成年人非但不引導孩子愛護展品，反而帶頭參與、放任破壞。

據報導，被損壞的標本是莽山原矛頭蝮，舊稱莽山烙鐵頭，是中國特有物種，目前僅知分布於湖南莽山國家級自然保護區和廣東南嶺國家級自然保護區覆蓋的部分區域，國家一級重點保護野生動物，野生種群瀕臨滅絕。

這件標本還有一個特殊的來歷：由陳遠輝先生捐贈。1984年，莽山國家級自然保護區科技工作者陳遠輝在醫治蛇傷病人時首次發現了這種未知毒蛇的線索；中國科學院成都生物研究所趙爾宓院士於1990年正式命名發表。為了研究和保護這一瀕危物種，陳遠輝先後九次被蛇咬傷，中指落下終身殘疾。

據新京報報導，這是國家動物博物館開放17年來，首次發生破壞標本的情況。「之前雖然有兒童鑽入欄杆、亂扔垃圾等行為，但成人直接取拿標本並以此玩鬧的情況聞所未聞。」館方明確指出，禁止觸摸標本展品，是因手上的汗液、油脂會腐蝕標本，且部分標本殘留防腐藥劑，孩子摸完後不洗手，再摸眼睛、嘴巴，有健康風險。「熊孩子」隨意擺弄，是對展品和其來源的不尊重。

國家動物博物館瀕危動物展廳展出的莽山原矛頭蝮標本。（取材自國家動物博物館官方公眾號）

國家動物博物館就不文明參觀行為發文，「性質惡劣，強烈譴責」。 （取材自觀察者網）