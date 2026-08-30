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與景甜同音…「景田純淨水」獲孫宇晨代言？是惡搞啦

中國新聞組／北京30日電
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孫宇晨、景甜糾紛波及景田純淨水，惡搞圖片瘋傳。（取材自大河報）
孫宇晨、景甜糾紛波及景田純淨水，惡搞圖片瘋傳。（取材自大河報）

孫宇晨與演員景甜的糾紛持續發酵，網路卻掀起一波「流量狂歡」，連與景甜同音的「景田純淨水」也遭波及。一張孫宇晨穿著印有景田Logo背心、手持景田純淨水的圖片瘋傳，品牌客服緊急澄清：「圖片是網友惡搞的，辛苦幫忙舉報。」

綜合大河報、新浪財經報導，景田純淨水為景田（深圳）食品飲料集團旗下產品，該公司擁有「景田」、「百歲山」及「Blairquhan」三個品牌。隨著孫宇晨、景甜糾紛受到關注，網路出現多張相關惡搞圖片，百歲山天貓官方旗艦店證實並非官方製作。

這波熱度也迅速延燒至電商平台。淘寶、閒魚等出現相關周邊，有賣家推出「孫宇晨喝五千萬景甜」壓克力鑰匙圈，每個售價3.7元（人民幣，下同）；另有人出售孫宇晨相關文章全文及視頻，價格從5元至9.9元不等。一名賣家稱，販售內容包括「我的女友景甜」PDF文件及視頻，並坦言視頻由AI生成。

此外，孫宇晨文章提及的蒙太奇拉古納海灘、馬爾代夫索尼娃賈尼及西班牙特納里費島，也意外受到關注。

蒙太奇拉古納海灘位於美國加州，是南加州頂奢海岸標竿，是加州「老錢風」度假代表。索尼娃賈尼屬於馬爾代夫，是馬爾代夫諸多度假島嶼中的頂奢項目，私密性極強，一島一墅。特納里費則屬於西班牙加那利群島，是歐洲知名火山度假島，全年恆溫攝氏18-28度，四季可遊玩。

其中索尼娃賈尼各房型每晚約1.5萬至4萬元，目前多個水上別墅、海島別墅房型已無法預訂。蒙太奇拉古納海灘酒店每晚約1.5萬至9.4萬元；特納里費島的阿巴馬特納里費麗思卡爾頓酒店，每晚則約3000元至3萬元。

精華 FAQ

  • 因為「景田」與演員景甜同音，孫宇晨與景甜的糾紛引發大量二創與惡搞圖片，連景田純淨水也被網友拿來做梗，造成品牌被動捲入輿論熱潮。

  • 網傳圖片顯示孫宇晨穿著印有景田Logo的背心、手持景田純淨水，但品牌客服表示那是網友惡搞，並請求民眾協助舉報，百歲山天貓旗艦店也稱並非官方製作。

  • 電商平台出現相關周邊，如「孫宇晨喝五千萬景甜」鑰匙圈，以及售價數元到近10元的文章與視頻內容，部分賣家還坦言影片由AI生成，連多個頂奢度假地也被重新討論。

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