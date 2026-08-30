「揉奶先剪指甲」成熱梗 孫宇晨與幣圈聚會出現剪指甲

孫宇晨（左）在與幣圈人士交流的場合，拿「剪指甲」當梗說笑。（取材自微博）

波場創始人孫宇晨與女星景甜 的感情糾紛鬧得沸沸揚揚，孫宇晨在「我的女友景甜」一文中披露「揉奶前先剪指甲」私密細節，還被爆料私下會和幣圈人士玩梗，引發同行批評與公眾反感。

孫宇晨8月27日發布「我的女友景甜」一文，涉及兩人感情經歷及代孕、彩禮等爭議內容，其中一段「剪指甲」的描述受到廣泛關注。孫宇晨寫道，揉她胸時，景甜曾嫌他的指甲尖銳扎人，便拿出專業工具，花近一小時替他逐根打磨十指，並對他說：「要是以後我不在了，就再沒有人給你磨指甲了。」

這段生活化的描述與文章中提到的「3000萬彩禮」、「5000萬美元代孕費」等內容形成反差，隨後在社交平台廣泛傳播，「剪指甲」也成為相關討論中的熱門話題。

隨著「剪指甲」成為網路話題，孫宇晨被多家媒體及網友披露，表示他私下與幣圈人士聚會時，會拿「剪指甲」當梗說笑，當時幣圈大老、前華人首富趙長鵬疑也在場。另有網友注意到，孫宇晨後續在社交平台動態的配圖中，也出現指甲刀等元素，被解讀成刻意呼應熱梗、延續話題熱度。 孫宇晨大玩「剪指甲」梗時，趙長鵬（左）疑也在場。（取材自微博）

孫宇晨的作為引來幣圈同行批評，趙長鵬直接批評：「市場營銷激進一點可以，但利用和上升到人身攻擊，甚至損害人家未來職業生涯發展，沒有必要。直接打官司也比披露不必要的細節好。希望能夠妥善解決。互相尊重。」還直接取消關注孫宇晨。

大批網友也認為，孫宇晨雖標註文章「純屬虛構」，後續受訪又說「絕大多數符合我意願的真實陳述」，消費前女友隱私的行為根本「毫無底線」。