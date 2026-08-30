我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布碌崙環帶公路3少年車禍亡 民代促加強取締超速飆車

梅艷芳母親去世 傳進食噎到送醫不治 享壽102歲

「揉奶先剪指甲」成熱梗 孫宇晨與幣圈聚會出現剪指甲

中國新聞組／北京30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
孫宇晨（左）在與幣圈人士交流的場合，拿「剪指甲」當梗說笑。（取材自微博）
孫宇晨（左）在與幣圈人士交流的場合，拿「剪指甲」當梗說笑。（取材自微博）

波場創始人孫宇晨與女星景甜的感情糾紛鬧得沸沸揚揚，孫宇晨在「我的女友景甜」一文中披露「揉奶前先剪指甲」私密細節，還被爆料私下會和幣圈人士玩梗，引發同行批評與公眾反感。

孫宇晨8月27日發布「我的女友景甜」一文，涉及兩人感情經歷及代孕、彩禮等爭議內容，其中一段「剪指甲」的描述受到廣泛關注。孫宇晨寫道，揉她胸時，景甜曾嫌他的指甲尖銳扎人，便拿出專業工具，花近一小時替他逐根打磨十指，並對他說：「要是以後我不在了，就再沒有人給你磨指甲了。」

這段生活化的描述與文章中提到的「3000萬彩禮」、「5000萬美元代孕費」等內容形成反差，隨後在社交平台廣泛傳播，「剪指甲」也成為相關討論中的熱門話題。

隨著「剪指甲」成為網路話題，孫宇晨被多家媒體及網友披露，表示他私下與幣圈人士聚會時，會拿「剪指甲」當梗說笑，當時幣圈大老、前華人首富趙長鵬疑也在場。另有網友注意到，孫宇晨後續在社交平台動態的配圖中，也出現指甲刀等元素，被解讀成刻意呼應熱梗、延續話題熱度。

孫宇晨大玩「剪指甲」梗時，趙長鵬（左）疑也在場。（取材自微博）
孫宇晨大玩「剪指甲」梗時，趙長鵬（左）疑也在場。（取材自微博）

孫宇晨的作為引來幣圈同行批評，趙長鵬直接批評：「市場營銷激進一點可以，但利用和上升到人身攻擊，甚至損害人家未來職業生涯發展，沒有必要。直接打官司也比披露不必要的細節好。希望能夠妥善解決。互相尊重。」還直接取消關注孫宇晨。

大批網友也認為，孫宇晨雖標註文章「純屬虛構」，後續受訪又說「絕大多數符合我意願的真實陳述」，消費前女友隱私的行為根本「毫無底線」。

精華 FAQ

  • 因為他在談與景甜的感情時，詳細寫到對方替他磨指甲的私密細節，並與彩禮、代孕等爭議內容並列，形成強烈反差，迅速在社群平台擴散成話題。

  • 報導指出，他私下與幣圈人士聚會時，曾拿「剪指甲」當作玩笑梗說笑，甚至被網友解讀為刻意在後續社群動態中放入指甲刀等元素，以延續熱度。

  • 趙長鵬公開批評他把市場行銷帶到人身攻擊層面，認為披露不必要細節沒有必要，並取消關注；許多網友則認為他消費前女友隱私，行為毫無底線。

景甜

上一則

梅艷芳母親驚傳噎到過世 享嵩壽102歲「20年爭產恩怨走到終點」

下一則

不願海外子女放棄家庭來盡孝 上海高知夫妻堅持做這些事

延伸閱讀

孫宇晨長文曝揉奶被嫌棄、喊景甜「媽媽」 終止代孕因「問了Claude」

孫宇晨長文曝揉奶被嫌棄、喊景甜「媽媽」 終止代孕因「問了Claude」
「想摸哪裡摸哪裡」捲景甜孫宇晨風波 老字號剪刀急闢謠

「想摸哪裡摸哪裡」捲景甜孫宇晨風波 老字號剪刀急闢謠
摳男？孫宇晨追討景甜3000萬彩禮 不如拍下的1根香蕉貴

摳男？孫宇晨追討景甜3000萬彩禮 不如拍下的1根香蕉貴
雙標？孫宇晨「毀滅式」手撕景甜 曾勸前任別公開私事

雙標？孫宇晨「毀滅式」手撕景甜 曾勸前任別公開私事

熱門新聞

毛肚被點名是常被商家泡甲醛的食物之一。（取材自飯點資訊）

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

2026-08-25 06:30
香港前財政司司長梁錦松與中國前「跳水皇后」伏明霞的最新全家福，兩兒子的身高已超過爸爸。（取材自小紅書）

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

2026-08-18 21:58
孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
一名浙江男子住破房、穿20元衣服，20年攢下789萬元，卻在短短數天內被騙光。（視頻截圖）

浙江男節儉20年存800萬元 想炒股6天被騙光 還遭諷「你是最大客戶」

2026-08-22 21:13
因財產糾紛，孫宇晨(左)向景甜(右)及其父母提起民事訴訟超過3000萬，法院已受理並進行財產保全。（取材自X平台、微博）

孫宇晨追討3000萬彩禮 景甜最新回應：不會為錢出賣愛情

2026-08-27 21:13
賽考斯（左）抵達北京，於8月23日至9月1日訪問北京、內蒙古、河南三地。（中新社）

她20年前在美租他的房 美退休老師訪中與「女兒」重逢 憶最樸素的交流

2026-08-24 15:58

超人氣

更多 >
銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處

銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處
網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂

網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂
「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲

「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲
失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題

失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題
華女長途旅行剛回美 馬上衝好市多買這款「寶藏產品」

華女長途旅行剛回美 馬上衝好市多買這款「寶藏產品」