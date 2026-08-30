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不想繼續生活也不想離婚…蘇州男1個月3次預謀殺妻得逞

中國新聞組／北京30日電
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李某虎和被害人小琴結婚照。(取材自中國新聞周刊)
李某虎和被害人小琴結婚照。(取材自中國新聞周刊)

江蘇蘇州男子李某虎因不想繼續婚姻，又擔心離婚影響兩家多重姻親關係，竟在一個月內三次預謀殺妻，最終將28歲妻子小琴騙上天台，數次把她的頭撞向地面及台階稜角致死，再企圖偽造成意外。蘇州市中級法院一審判他死刑、緩期2年執行，小琴家屬不服，已申請抗訴。

中國新聞周刊報導，李某虎與小琴2023年1月經親戚介紹認識，同年12月結婚。兩家關係密切，小琴的雙胞胎妹妹後來還與李某虎的表弟結婚。

李某虎案發後供稱，自己原本並不想結婚，與小琴也沒有太多感情基礎，「主要是雙方家裡催」。婚後他求職不順，曾短暫做快遞員、電工，之後每天假裝出門上班，實際前往網咖，生活費則靠借款、網貸及向父母要錢，「就想混混日子，不太想上班賺錢」。

李某虎稱，夫妻共同生活大半年並無重大矛盾或仇恨，但因生活壓力及溝通不順，逐漸產生「不想過」的念頭。他曾考慮離婚，卻顧慮兩家「親戚套親戚」，最終萌生殺妻想法。

起訴書顯示，2024年11月至12月間，李某虎三次預謀殺害妻子，曾在住處天台樓道的小房間埋伏，但均未實施。

同年12月30日下午，李某虎再次策畫犯案，刻意交替使用電梯、樓梯及不同單元掩飾行蹤，抵達天台後發簡訊叫小琴上樓收被子。待妻子抵達，他將其推倒，數次把她的頭撞向地面。

為製造意外死亡假象，李某虎又將仍有微弱反應的小琴拖至天台入口台階，數次把她的頭撞向台階稜角，導致她當場死亡。鑑定顯示，小琴因枕部遭巨大鈍性暴力造成顱腦損傷死亡。

犯案後，李某虎更換、丟棄衣物，當晚多次迂迴返回查看妻子是否被發現，隔日凌晨才以發現妻子受傷為由撥打120，之後報警。2025年1月1日，他因涉嫌故意殺人遭刑事拘留。

法院認定，李某虎因失業、負債等壓力，加上夫妻感情不睦，擔心離婚影響兩家關係，因此企圖殺害妻子並偽造意外。今年8月14日，一審以故意殺人罪判處死刑、緩期2年執行。

小琴父親左先生表示，家屬拒絕諒解及賠償，認為李某虎多次預謀，並非激情殺人，希望判處死刑立即執行。家屬已申請抗訴，檢方8月25日受理相關材料。

精華 FAQ

  • 李某虎表示自己原本不想結婚，婚後又因失業、負債與生活壓力感到「不想過」，但同時擔心離婚會影響兩家複雜姻親關係，最終在一個月內三次預謀殺妻。

  • 他先以簡訊騙小琴上天台收被子，待她到場後將其推倒，數次把頭撞向地面，又拖到台階處撞擊稜角致死，之後更換衣物並延後報警，企圖製造意外假象。

  • 蘇州市中級法院一審以故意殺人罪判李某虎死緩2年，但小琴家屬認為他是多次預謀殺人，並非激情犯案，拒絕諒解與賠償，已申請抗訴要求改判死刑立即執行。

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