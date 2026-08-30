我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安徽婚宴17道菜上錯10道 酒店稱疏忽 法院：這不是小事

布碌崙環帶公路3少年車禍亡 民代促加強取締超速飆車

安徽婚宴17道菜上錯10道 酒店稱疏忽 法院：這不是小事

中國新聞組／北京30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
婚宴17道主菜上錯10道，法院判定酒店構成違約；示意圖。（取材自網易號「看曉天下...
婚宴17道主菜上錯10道，法院判定酒店構成違約；示意圖。（取材自網易號「看曉天下事」）

安徽一對新人預訂高檔婚宴套餐，婚禮當天17道主菜竟有10道被酒店換成較低標準菜品。新人事後將酒店告上法院，法院認定「這不是小事」，因婚禮具有「唯一性、不可復刻性」，判酒店違約，須退還餐飲費差額1萬800元（人民幣，下同，約1606美元），並另賠精神損害撫慰金3000元。

人民法院報報導，小王、小李為籌備婚禮，提前數月向蕪湖一家酒店預訂A標準婚宴套餐，並全額支付費用，委託酒店承辦婚禮當日餐飲。

然而婚宴當天，因酒店工作人員疏漏，實際提供的卻是標準較低的B套餐。婚宴結束後，多名親友反映菜色與預訂內容不同，新人才發現17道主菜中有10道「貨不對辦」，例如廣式蔥油桂魚被換成廣式蒸多寶魚，金蒜銀絲蒸大連鮑則變成蒜蓉蒸扇貝。

雙方多次協商未果，新人向蕪湖市弋江區法院提告，要求酒店退還差額餐費2萬7000元、雙倍返還定金，並賠償精神損害撫慰金5000元。

酒店辯稱，上錯菜是員工疏忽，並非惡意欺詐，因此不同意雙倍返還定金；雙方屬服務合同關係，且婚禮已順利完成，未造成新人實質損害，精神賠償也缺乏依據。

法院審理認為，酒店未經新人同意擅自降低婚宴菜品標準，未依約完整履行義務，已構成明確違約。考量套餐價差及服務瑕疵程度，判決酒店以每桌400元計算，共退還餐飲費1萬800元。

至於精神損害，法院指出，婚禮具有唯一性及不可復刻性，酒店履約疏漏讓新人精心籌備的婚禮留下「不可逆的情感遺憾」，嚴重損害婚禮特殊場景所具有的精神利益，因此酌定賠償3000元。

新人要求雙倍返還定金部分，法院則認為婚宴服務合同已實際履行完畢，不予支持。

酒店不服一審判決提出上訴。蕪湖市中級人民法院近日二審認定，一審事實認定清楚、法律適用正確，駁回上訴，維持原判。

精華 FAQ

  • 核心爭議在於酒店是否依約提供新人預訂的A標準婚宴套餐。法院認為酒店未經同意擅自降級菜品，導致17道主菜中有10道被替換，已屬明確違約。

  • 法院指出婚禮具有唯一性與不可復刻性，酒店履約疏漏使新人精心籌備的婚禮留下不可逆的情感遺憾，損害婚禮場景中的特殊精神利益，因此酌定賠償3000元。

  • 法院支持退還餐飲費差額1萬800元與精神損害撫慰金3000元，但不支持雙倍返還定金，因婚宴服務合同已實際履行完畢，二審也維持了原判。

上一則

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

延伸閱讀

男婚禮後車禍亡留下400萬 未領證女方想分200萬 法院判了

男婚禮後車禍亡留下400萬 未領證女方想分200萬 法院判了
連鎖酒店開撕小旅館「全季」向「金季」索賠10萬 老闆娘哭了

連鎖酒店開撕小旅館「全季」向「金季」索賠10萬 老闆娘哭了
「3娃均非親生」開庭 女承認出軌 婆婆懇求留下1孩子遭拒

「3娃均非親生」開庭 女承認出軌 婆婆懇求留下1孩子遭拒
醫院、臥室都成偷情地 台獸醫與女助理婚外情 判賠出爐

醫院、臥室都成偷情地 台獸醫與女助理婚外情 判賠出爐

熱門新聞

毛肚被點名是常被商家泡甲醛的食物之一。（取材自飯點資訊）

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

2026-08-25 06:30
香港前財政司司長梁錦松與中國前「跳水皇后」伏明霞的最新全家福，兩兒子的身高已超過爸爸。（取材自小紅書）

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

2026-08-18 21:58
孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
一名浙江男子住破房、穿20元衣服，20年攢下789萬元，卻在短短數天內被騙光。（視頻截圖）

浙江男節儉20年存800萬元 想炒股6天被騙光 還遭諷「你是最大客戶」

2026-08-22 21:13
因財產糾紛，孫宇晨(左)向景甜(右)及其父母提起民事訴訟超過3000萬，法院已受理並進行財產保全。（取材自X平台、微博）

孫宇晨追討3000萬彩禮 景甜最新回應：不會為錢出賣愛情

2026-08-27 21:13
賽考斯（左）抵達北京，於8月23日至9月1日訪問北京、內蒙古、河南三地。（中新社）

她20年前在美租他的房 美退休老師訪中與「女兒」重逢 憶最樸素的交流

2026-08-24 15:58

超人氣

更多 >
銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處

銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處
網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂

網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂
「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲

「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲
失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題

失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題
對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力