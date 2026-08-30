安徽婚宴17道菜上錯10道 酒店稱疏忽 法院：這不是小事

婚宴17道主菜上錯10道，法院判定酒店構成違約；示意圖。（取材自網易號「看曉天下事」）

安徽一對新人預訂高檔婚宴套餐，婚禮當天17道主菜竟有10道被酒店換成較低標準菜品。新人事後將酒店告上法院，法院認定「這不是小事」，因婚禮具有「唯一性、不可復刻性」，判酒店違約，須退還餐飲費差額1萬800元（人民幣，下同，約1606美元），並另賠精神損害撫慰金3000元。

人民法院報報導，小王、小李為籌備婚禮，提前數月向蕪湖一家酒店預訂A標準婚宴套餐，並全額支付費用，委託酒店承辦婚禮當日餐飲。

然而婚宴當天，因酒店工作人員疏漏，實際提供的卻是標準較低的B套餐。婚宴結束後，多名親友反映菜色與預訂內容不同，新人才發現17道主菜中有10道「貨不對辦」，例如廣式蔥油桂魚被換成廣式蒸多寶魚，金蒜銀絲蒸大連鮑則變成蒜蓉蒸扇貝。

雙方多次協商未果，新人向蕪湖市弋江區法院提告，要求酒店退還差額餐費2萬7000元、雙倍返還定金，並賠償精神損害撫慰金5000元。

酒店辯稱，上錯菜是員工疏忽，並非惡意欺詐，因此不同意雙倍返還定金；雙方屬服務合同關係，且婚禮已順利完成，未造成新人實質損害，精神賠償也缺乏依據。

法院審理認為，酒店未經新人同意擅自降低婚宴菜品標準，未依約完整履行義務，已構成明確違約。考量套餐價差及服務瑕疵程度，判決酒店以每桌400元計算，共退還餐飲費1萬800元。

至於精神損害，法院指出，婚禮具有唯一性及不可復刻性，酒店履約疏漏讓新人精心籌備的婚禮留下「不可逆的情感遺憾」，嚴重損害婚禮特殊場景所具有的精神利益，因此酌定賠償3000元。

新人要求雙倍返還定金部分，法院則認為婚宴服務合同已實際履行完畢，不予支持。

酒店不服一審判決提出上訴。蕪湖市中級人民法院近日二審認定，一審事實認定清楚、法律適用正確，駁回上訴，維持原判。