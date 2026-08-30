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孫宇晨前女友是她…爆料手洗孫的內褲 7年後被拋棄

中國新聞組／北京30日電
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曾穎發文自爆幫前男友孫宇晨洗內褲。（取材自微博）
曾穎發文自爆幫前男友孫宇晨洗內褲。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

孫宇晨追討景甜及其父母彩禮引發熱議，前女友曾穎同時爆料7年舊情與手洗內褲往事，並澄清網傳孫宇晨與谷愛凌聊天紀錄為AI造假。

幣圈話題人物孫宇晨，近日爆出將中國知名女星景甜及其父母告上法庭，追討高達3000萬元人民幣(約417萬美元)的「彩禮」，引發熱議。而與孫宇晨一起打拚、相戀7年遭拋棄的前女友曾穎，亦在社交平台痛爆舊情「豪門洗褲史」，並隔空喊話景甜：「教你洗內褲。」另外，網傳曾穎曝光「孫宇晨和谷愛凌聊天紀錄」，曾穎28日痛斥造謠；微博官方帳號也通報，該爆料帳號透過AI等方式炮製虛假信息，已遭關閉帳號。

綜合香港01、蓬勃新聞報導，日本早稻田大學畢業的曾穎自2017年創業初期便陪伴孫宇晨左右，不僅傾盡積蓄支持男方事業，還曾註冊220個社交平台小號刷好評、撰寫文案。她爆料，創業期間自己曾因吃沙拉度日導致營養不良暈倒，卻被男方以「美國醫療費太貴」為由拒絕送醫。

曾穎還透露，孫宇晨曾以「幫忙洗內褲就結婚，不洗就分手」測試另一名前女友，對方拒絕後遭分手。曾穎則曾承諾一生為孫手洗內褲，並公開分享相關「手洗SOP」。然而，隨著孫宇晨事業發展，他一句「我以後的內褲要日拋」，狠甩女友；分手時，更冷酷拋下一句「我們咖位都不一樣了」。

如今，曾穎在網上隔空喊話景甜：「請聯絡我，我教你怎麼洗內褲！」

報導指出，網友翻出孫宇晨過去曾稱呼曾穎為「甜甜」或「甜寶」，加上他曾公開承認早於2007年便將景甜視為「白月光」，引發質疑他當年只是把對景甜的情感投射在曾穎身上。

此外，對於網傳「孫宇晨和谷愛凌聊天紀錄、裸照」，曾穎28日發文澄清，自己從未在任何平台發布相關內容，指聊天紀錄是AI自動造假生成。她並呼籲谷愛凌經紀團隊關注輿情。微博官方帳號「圍脖俠」同日通報，相關帳號透過AI等方式炮製虛假信息及低俗內容，違反社區公約，已遭關閉。

波場創辦人孫宇晨這陣子因為景甜出盡鋒頭。（取材自微博）
波場創辦人孫宇晨這陣子因為景甜出盡鋒頭。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 因孫宇晨追討景甜及其父母高額彩禮引發關注，曾穎也趁勢發文回顧自己與孫宇晨相戀、創業7年的經歷，並公開指控多段私密往事。

  • 她稱自己曾陪對方創業、傾盡積蓄並協助經營社群，還因對方要求長期手洗內褲而公開分享SOP；分手時，孫宇晨更以咖位不同為由結束關係。

  • 曾穎28日明確澄清，自己從未在任何平台發布相關聊天紀錄或裸照，並指內容是AI自動造假生成；微博官方也通報涉事帳號已被關閉。

景甜 谷愛凌 微博

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