景甜問「能來北京嗎」 孫宇晨不語…被揭8年前邊控舊聞

波場創辦人孫宇晨這陣子因為景甜掀熱議。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 孫宇晨因長文談及景甜而再度引發熱議，網民順勢翻出他早年遭邊控、涉多起爭議及帳號被封等舊事。

被稱為「幣圈營銷之王」的孫宇晨27日用一篇千字小作文「我的女友景甜 」炸翻了整個互聯網，意外扯出八年前他遭「邊控」的舊聞。有網民扒出，孫宇晨在文中提到，景甜曾問他「你能來北京嗎？」他沉默了，女方以為他不想去，但如今看來，他還真回不了北京，因為早在2019年，孫宇晨就曾納入邊控名單。網民揶揄，這可能是整篇狗血文裡最誠實的一句，因為他確實回不來。

據觀察者網報導，孫宇晨在6000字「我的女友景甜」長文中提到，景甜兩次問他「你能來北京嗎」，他都以沉默回應。這也讓大批網民開始深扒孫宇晨沉默的原因，才發現早在2019年，孫宇晨就曾被媒體披露已被納入邊控名單。

2019年，孫宇晨正處在人生最高光的時刻，他以破紀錄的456.7888萬美元（當時約人民幣3100萬元）拍下巴菲特20周年慈善午宴，但午餐會舉行前夕突然宣布因突發腎結石「爽約」，接著便有媒體爆料稱孫宇晨突發疾病是假，被「邊控」是真，因其被群眾舉報而陷入多起金融案件，且涉案資金額較大，孫宇晨已被納入「邊控」名單，仍處於調查階段。

財新並獨家披露，自2018年6月起，監管部門就已對孫宇晨等人下達了邊控指令。同年7月，孫宇晨在前往亞洲某國時發現自己被邊控無法出境，十分著急，曾四處託人了解情況，還找到相關監管部門溝通。報導還稱，國家互聯網金融風險整治辦那時已向公安部門發函，因其涉嫌非法集資、洗錢、涉賭、涉黃等多項事由，建議正式立案調查。孫宇晨隨即澄清稱指控不實。

然而離奇的是，他的公司負責人告訴財新，孫宇晨人在國內；但當天他開了直播，顯示人在美國舊金山。一時之間，真相撲朔迷離。當時多個身邊友人透露，孫宇晨那段時間一直在境外。

在「邊控」事件曝出的24小時內，孫宇晨又接連被曝旗下「陪我」App涉嫌色情交易，波場項目涉嫌賭博。此後，被質疑涉黃的運營主體——陪我歡樂（北京）科技有限公司，其子公司廣州陪我公司決議解散，涉事APP也下架。

2019年年底，孫宇晨的微博帳號被封，此後重開的多個新帳號也一併被封。同一時期，監管部門正聚焦區塊鏈亂象，對數字貨幣交易進行摸底排查，一批幣圈公眾號和微博帳號被集中封禁。但孫宇晨轉身就活躍在國際政商舞台上，2021年12月，他甚至成為拉美島國格林納達的公民，並被委任為該國的駐WTO代表、特命全權大使；2025年還高調重返美國政商圈，以「川普幣」最大持有者的貴賓身分參加了美總統川普的私人晚宴。