「關燈」休戰? 孫宇晨發文：盼景甜好 胡錫進：屎上雕花

孫宇晨大爆與景甜的感情生變內幕，鬧得沸沸揚揚，連幣安創辦人趙長鵬都於社群平台發聲勸阻。（取材自維基百科）

AI摘要 文章摘要整理： 孫宇晨再度發文稱要以「關燈」放下與景甜的過往，卻引發胡錫進、趙長鵬、王小川等人批評，輿論也從追打景甜轉向聲討孫宇晨。

波場創始人孫宇晨繼控告中國女星景甜 並發長文「我的女友景甜」，29日再發文以「關燈」為喻表示準備放下過往，並稱「關燈的聲音驚擾了景女士，那不是我的本意。我希望她好。」但此言被前媒體人胡錫進 批評是「屎上雕花」，並稱孫宇晨是給景甜的未來關燈。幣圈大老趙長鵬29日批孫宇晨手撕景甜「沒有必要」並對其取消關注，搜狗創始人王小川轟孫宇晨是「大魔頭」，孫宇晨的前女友也批他極度貪婪自私。不少網友看得直呼「這是牆倒眾人推？」。

據鳳凰網報導，孫宇晨29日再度發聲，於X平台上發文說：「19年，從一張模糊的照片，到一盞熄滅的燈。這篇東西是寫給我自己的，也寫給2007年那些和我一樣，還在宿舍裡住的人。」有些事情如果不寫出來，就會一直存在，「寫出來，也許就不在了」。

37歲中國女星景甜近期捲入風波。（取材自微博 )

他以搬家比喻放下過去：「放下沒有捷徑。住得久了，總得搬走。」並形容自己正在把過往一件件整理好、放回角落，「不是為了讓誰看見這個家，是為了自己再也不用回來。」

他並寫道：「搬走，就得關燈。人走了，屋裡的燈還亮著。關得也許遲了，動靜也許大了，但燈總要關，因為人已經走了。鎖門，鑰匙留在門內。關燈的聲音驚擾了景女士，那不是我的本意。我希望她好。願她往後的日子，與這些字無關。」

孫宇晨的長文原本占據各社交平台熱搜，輿論紛紛指責景甜涉及代孕等，但大約一天後就風向丕變，包括胡錫進在內的多位媒體人、官媒和企業家出面指責孫宇晨的做法不厚道、侵犯景甜隱私，輿論似轉向站隊景甜。

胡錫進繼28日批評孫宇晨公開與景甜交往細節的操作是「給中國男人丟臉」之後，29日再發文稱，孫宇晨對前女友毀滅性的打擊報復，輿論場形成對他壓倒性的聲討。對孫宇晨29日發的用「關燈」形容的「休戰書」，他批評稱孫宇晨是給景甜的未來關燈，「當人們辨別出一種虛偽時，虛偽被裝飾得愈精巧，就愈讓人惡心。這就是人們經常罵的『屎上雕花』。」

幣圈大老、前華人首富趙長鵬也罕見發聲，直接批評孫宇晨：「市場營銷激進一點可以，但利用和上升到人身攻擊，甚至損害人家未來職業生涯發展，沒有必要。直接打官司也比披露不必要的細節好。希望能夠妥善解決。互相尊重。」並取關了孫宇晨。

與孫宇晨積怨多年的搜狗創始人王小川也再度開砲，發文批孫宇晨：「騙子只是無信，無情無義那就是大魔頭了。」

孫宇晨曾公開交往過的前女友馬佳佳更是連發多條朋友圈開始揭短，直言孫宇晨在區塊鏈行業的行事風格已讓其變成了一個極度貪婪自私的「區塊鏈病人」，稱與他在一起是其人生最大的汙點。

全球規模最大加密貨幣交易平台「幣安公司」創辦人趙長鵬。(路透)