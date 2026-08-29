安徽女用椅子卡電梯門蹭冷氣 警方苦勸數小時被罵上熱搜

女子搬來椅子把椅腳卡在電梯門與地面之間，致電梯門無法關閉，自己淡定坐在椅子上刷手機。（取材自觀察者網）

安徽某小區近日發生一起離譜事件，一名女子為獨享電梯內的空調冷氣 ，從家裡搬來椅子，硬是把椅腳卡在電梯門與地面之間，致電梯門無法關閉，整部電梯就這樣被鎖死在其自家樓層，全樓業主均不能正常使用，而該女子則是淡定坐在椅子上刷手機。其間物業和警方接力勸導數小時都沒能排除，全被網友罵上熱搜。

據都市快報橙柿互動報導，該小區物業接到其他住戶反映此事後，先上與該名女子溝通，溝通無果後選擇報警，民警到場也「接力」開展數小時的勸導，最後在極力苦勸下，女子才將椅子移開，化解糾紛，電梯得以恢復運行。

該事件視頻被放上網路後，大批網友質疑並開罵為何對此明顯違規行為，民警卻只勸導數小時，而不是直接依法處置排除？有網友分析認為，該名女子「死摃」的底氣來自違規成本低，變相形成對不守規則者的「反向激勵」，是將個人舒適凌駕於公共利益之上的極端利己行為。

觀察者網發出題為「誰在為『巨嬰』買單？」評論指出，依據民法典，電梯屬於全體業主共有，從過去的判例看，法律對擅自占用、妨礙他人正常使用電梯的後果寫得很清楚，要承擔排除妨礙等民事責任。但這次處理一次明擺著的違規卻賠上數小時的警力？當規定落到一個不肯挪椅子的成年人身上，物業勸完民警勸，最後還是要看她心情，這對嗎？

人民日報此前評論「高鐵霸座」事件，直言霸座者之所以肆無忌憚，一個重要原因是此前不守規則者沒有得到應有懲罰。這道執法縫隙恰好成了違規者「耗」下去的空間。長此以往，「守規則的人耗不起，愈來愈認命，「算了就這樣吧」。從治理的角度看，勸導應是執法的緩衝區，而不應成為逃避規則的避風港。不能讓規則退化成一場比誰更能「耗」的博弈。