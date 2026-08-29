馬桶也挖走…女貸款500萬買長沙法拍別墅 收房時266處被拆毀

淘寶網司法拍賣平台展示的別墅照片。(取材自九派新聞/受訪者提供)

AI摘要 文章摘要整理： 蘇女士以近600萬元買下長沙一棟法拍精裝別墅，收房時卻發現多處裝修被拆毀；法院終審撤拍並判退款，但款項至今未返還。

蘇女士日前表示，2024年10月，她以近600萬元人民幣(約83.3萬美元)的價格競得湖南長沙市望城區一棟別墅。競標前，法院拍賣 公告明確標注該別墅「精裝」。收房時，蘇女士卻發現別墅遭大面積破壞，地板、牆面、天花板等266處被拆毀，連馬桶都被挖走，房屋已喪失基本的居住使用功能。

蘇女士立刻拒絕收房，並就收房現況與拍賣公告嚴重不符一事提出執行異議，要求法院撤銷拍賣、退還購屋款項。最後，雖然法院終審裁定撤銷拍賣，但她說，還貸快兩年了，仍無家可歸。

蘇女士收房時的別墅內景。(取材自九派新聞/受訪者提供)

綜合九派新聞、都市快報、半島都市報報導，蘇女士2024年以596.27萬元競得該別墅，並於同年11月取得房屋所有權。2025年1月20日收房時，她發現中央空調、燈具、實木地板、暖通設備等固定裝修被拆除，牆面、櫃門及吊頂(天花板)亦遭損毀，經逐層逐間統計，損壞及拆除共266處。

蘇女士其後提出執行異議，要求撤銷拍賣並退還購房款。望城區法院最初駁回申請，長沙中院其後發回重審。重審後望城區法院再次駁回，蘇女士再提出複議。

2026年6月23日，長沙中院作出終審裁定，認為望城區法院拍賣時未對房屋室內固定裝修及附屬設施實際狀況製作勘驗或現況調查筆錄，拍賣公告所附照片亦是多年前的舊照片，未能充分反映拍賣時的真實狀況，構成程序瑕疵，並撤銷相關裁定及拍賣。

終審裁定於6月24日生效，要求望城區法院在指定期限內返還蘇女士596.27萬元。然而，截至8月26日，她仍未收到退款。望城區法院則解釋稱，相關款項已分配給債權人，案件目前仍處於執行狀態。

蘇女士說：「別墅首付款是我自籌的，另外500萬元是銀行按揭，快兩年了，我一直在還貸款 ，卻無家可歸。」

報導指出，針對退款問題，北京市煒衡（廣州）律師事務所鄭政昊律師指出，終審裁定已明確返還購房款的主體為望城區法院，並未設定須先向債權人追回款項的前置條件，法院不應將執行不能的風險轉嫁給買受人。

淘寶網司法拍賣平台展示的別墅照片。(取材自九派新聞/受訪者提供)