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粵男孩因病無法搭機 金鵬航空：藥費不足200元不能退票

中國新聞組／北京29日電
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醫院所開立的費用清單。（取材自華商報）
醫院所開立的費用清單。（取材自華商報）

AI摘要

文章摘要整理：

廣東9歲男孩因鼓膜穿孔被醫生建議避免搭機，家屬以同一病歷向兩家航空公司申請病退，卻出現九元航空通過、金鵬航空以醫療發票不足200元拒退的差異。

家人購買機票後，廣東九歲男孩突發鼓膜穿孔，多份診斷證明明確「避免搭飛機」。家人申請病退，同一時間的聯程機票、同一份病歷，九元航空病退審核通過，金鵬航空以醫藥費不足200元人民幣(約28美元)為由拒絕病退1240元機票錢。

大風新聞報導，溫女士表示，今年7月計畫帶9歲外甥前往內蒙古赤峰，朋友其後協助購買聯程機票。8月1日，男孩經醫院診斷為鼓膜穿孔，醫生明確建議避免搭乘飛機。6日，家人向兩間航空公司申請病退，其中九元航空其後審核通過，金鵬航空則以就醫發票金額不足200元為由拒絕。

據溫女士提供的醫療資料，男孩於7月31日醫療費為164元，8月1日為19元。東莞市莞城醫院1日出具診斷證明，確認男孩患鼓膜穿孔，並建議保持耳道乾潔及避免搭乘飛機；8日另一份診斷證明亦建議避免搭乘飛機。

温女士收到的短信。（取材自華商報）
温女士收到的短信。（取材自華商報）

溫女士說，金鵬航空客服表示，按照公司病退規定，旅客須提供購票後、航班起飛前的就醫發票，同一就診日期累計金額須達200元，否則只能按自願退票處理。金鵬航空21日在12326平台回覆，確認男孩同一就診日期的發票金額不足200元，因此病退審核不予通過。

相比之下，九元航空於9日通知溫女士，病退申請已審核通過，並表示沒有200元醫藥費的要求，票款將於15至30個工作日內退回。溫女士認為，同一段聯程行程、同一病因及同一份診斷證明，兩間航空公司的處理結果明顯不同。

據報導，金鵬航空客服28日表示，公司規定病退所需就醫發票總額不得低於200元，但對相關規定的具體依據，工作人員表示需再由專人回覆。

另外，民航局12326於28日回覆稱，由於被投訴人不同意參加調解，消費者事務中心調解不成，故終止調解。溫女士表示，目前仍希望金鵬航空按病退方式處理退票，並對投訴處理結果感到不滿。

金鹏航空给出的回覆。（取材自華商報）
金鹏航空给出的回覆。（取材自華商報）

精華 FAQ

  • 男孩8月1日被診斷為鼓膜穿孔，醫院證明明確建議保持耳道乾潔並避免搭乘飛機，因此家屬認為屬於應可申請病退的情況。

  • 金鵬航空表示，病退規定要求購票後、起飛前的同一就診日期發票金額累計須達200元以上；該男孩兩筆醫療費合計不足200元，所以不予通過。

  • 因為九元航空在同一聯程行程、同一病因與同一診斷證明下核准病退，且沒有200元醫藥費門檻；金鵬航空卻以金額不足為由拒退，讓家屬感到不合理。

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