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16歲川女車禍亡 母急尋遺失手機：怕淡忘她模樣 留份念想

中國新聞組／北京29日電
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易康青生前用遺失的手機自拍。(取材自封面新聞)
易康青生前用遺失的手機自拍。(取材自封面新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

四川16歲女生易康青遭貨車撞擊後身亡，家屬發現其手機遺失，母親急尋手機只為保留女兒照片與最後的影像記憶。

四川16歲女生易康青24日在內江奧特萊斯廣場旁遭遇車禍，隔天不幸離世。事發之後，女孩隨身攜帶的手機遺失在事故現場。手機裡儲存的生活照片，成為母親鄒遠萍思念女兒的寄託。苦尋無果，她上網求助，希望撿到手機的好心人能夠歸還，願意給予酬謝，留住女兒最後的影像記憶。「我怕時間久了，會慢慢淡忘她的樣子。」提起逝去的女兒，鄒遠萍28日淚水止不住地往下流地說，只想留一份念想。

綜合封面新聞報導，易康青下學期即將升讀高二，與雙胞胎姊姊易康月趁暑假外出兼職，盡力為父母減輕負擔。24日下午約5時50分，易康月騎電動自行車載妹妹前往萬達附近工作，途經奧特萊斯廣場旁時，被一輛貨車撞擊，兩人均被撞飛數公尺。

易康月表示，事故後她一度昏迷，清醒後立即撥打120，姊妹隨即被送院搶救。惟易康青於25日上午8時51分經搶救無效死亡，目前事故仍在進一步處理。

鄒遠萍夫婦得知消息後，連夜從成都趕回內江。家人其後發現，易康青的手機遺失在車禍現場。據家人介紹，涉事手機為今年6月由姊姊送給易康青。她換上新手機後，將舊手機照片轉移到新機，並拍攝不少生活照。

鄒遠萍說，事發當晚家人曾致電手機，電話仍能接通，但無人接聽。她於27日補辦電話卡，目前女兒的社交帳號仍可登入，但手機仍未尋回。

鄒遠萍表示，手機本身並不值錢，最珍貴的是其中保存的女兒照片。她已在小區業主群及社交平台發出求助訊息，希望拾獲手機的人歸還，並願意提供酬謝。與此同時，她亦聯絡女兒同學收集照片，盡力保存女兒的影像。

她翻看著收集來的照片，哽咽說道：「我怕我年紀大了，記性越來越差，會慢慢淡忘她的樣子，想把手機找回來，想她的時候，能夠翻開來看一看。」她希望有好人撿到手機後歸還家屬，她願意給予一定酬謝。

鄒遠萍在業主群求助訊息。(取材自封面新聞)
鄒遠萍在業主群求助訊息。(取材自封面新聞)

精華 FAQ

  • 她在內江奧特萊斯廣場旁騎電動自行車時遭貨車撞擊，與雙胞胎姊姊雙雙被撞飛。送醫搶救後，仍於25日上午8時51分宣告不治。

  • 因為手機裡存有易康青許多生活照片，是母親思念女兒的重要依靠。她擔心時間久了會淡忘女兒模樣，希望找回手機留住最後影像。

  • 鄒遠萍已在小區業主群與社交平台發出求助，也補辦了電話卡，並聯絡女兒同學收集照片。她表示願意提供一定酬謝，盼撿到手機的人歸還。

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