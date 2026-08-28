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尼泊爾洪災增至469死、逾500外國人失蹤 當局拒絕海外救援隊進入

中尼邊境數百中國人失蹤 習近平急令全力救人 李強抵災區

記者陳宥菘賴錦宏／綜合報導
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冰泥流從數千公尺山峰衝擊而下，下游村落被大量泥土淹沒。（歐新社）
冰泥流從數千公尺山峰衝擊而下，下游村落被大量泥土淹沒。（歐新社）

尼泊爾北部與西藏邊境地區26日發生毀滅性山洪，中國一側已知至少有3人遇難、558人失聯，其中有260人為外籍人士。

中國國務院總理李強抵達災區，這是近年中國官員親赴災難現場的最高層級。中國水利部示警，尼泊爾與西藏河流的兩河交會處出現堰塞湖，未來3天將達300萬立方公尺，潰洩風險高。

26日上午，尼泊爾一側發生土石流災害，造成下游西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。至於吉龍口岸大樓興建於河道交匯處，也引發網路上討論。

吉隆口岸一部監視器所拍攝的畫面顯示，當時許多民眾全力奔跑，但不久驚人的土石鋪天蓋地將畫面中的人、車與建築物、商鋪完全吞沒。

截至27日，西藏日喀則市稱，初步統計搜救出熱索村村民2人、遇難3人、失聯558人，其中非中國籍人士260人。中國外交部發言人林劍指，尼泊爾一側受災地區失聯中國公民近百人。

中共總書記習近平在事發當天做出指示，要求千方百計搜救失聯人員，防止發生再次生災害。中國國務院副總理張國清當天趕赴現場指導救援處置工作，下午更高一級的國務院總理李強，受習近平委託率有關方面負責人親抵災區指導搶險救災。

中國第一時間調派西部戰區軍隊、當地武警、消防與邊檢等上千名人員投入救援，電力、電信部門、水利與交通運輸等部門也隨後投入災區現場救災。吉隆口岸海關大樓與周遭建物全遭土石掩埋，位於口岸附近的數十家商鋪也慘遭滅頂，各處嚴重淤積土石至少1.5公尺以上，失聯者恐凶多吉少。

中國消防人員利用無人機探測，發現尼泊爾錯堅河匯入普熱普強藏布(西藏吉隆口岸上游流域的一條河流)的交匯處附近出現堰塞湖，估算水量達到200萬立方公尺，已處於漫溢狀態，未來三天預計還有300萬立方公尺的水將會入堰塞湖，潰洩風險高，正密切監視堰塞湖動態。

由於當地正值朝聖與旅遊的旺季，許多前往西藏與尼泊爾熱門朝聖地的外籍旅客都經由吉隆口岸進出，才導致失聯者中有數百名外籍遊客。

吉隆口岸海拔約1800公尺，距離尼泊爾首都加德滿都僅約175公里，公路連通，是西藏日喀則連通尼泊爾的重要陸路通道。該口岸是中尼之間最穩定的常年開放國際口岸，不光兩國民眾，經常看到多國旅客匯集。

精華 FAQ

  • 截至27日，中國一側初步統計有3人遇難、558人失聯，其中包含260名非中國籍人士；尼泊爾一側也有近百名中國公民失聯，整體災情嚴重。

  • 習近平要求全力搜救並防止次生災害，張國清先行趕赴現場，李強則受委託親抵災區指導救援；同時調派軍隊、武警、消防等上千人投入搶險。

  • 最大風險是交會處形成堰塞湖，估算已達200萬立方公尺，未來3天還可能再增300萬立方公尺，潰洩風險高；因吉隆口岸是熱門朝聖與旅遊通道，外籍旅客因此大量受困。

李強 習近平 尼泊爾

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