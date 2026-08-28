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中國女學生在韓遭同胞肢解棄屍 30歲兇手是解剖學講師

中國新聞組／北京28日電
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鄭某被捕。（取材自紅星新聞）
鄭某被捕。（取材自紅星新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

南韓一名中國女留學生遭同胞勒死並肢解棄屍，嫌疑人是其大學解剖學講師，警方已逮捕偵訊，案件引發中韓雙方關注。

南韓日前發生肢解、拋棄屍體凶殺案，受害人是25歲中國女留學生文文，據南韓警方，嫌疑人是30多歲的中國籍男子鄭某，是文文就讀大學教「人體解剖學」的講師，目前在一家骨科醫院工作；殺害文文後，鄭某以自己的解剖專業對其肢解、棄屍，甚至一度自稱是受害者的男友，企圖誤導警方辦案。南韓警方已依殺人及毀損遺體等罪嫌將鄭某逮捕偵訊。鄭某坦承勒死文文後肢解遺體，並將部分遺體丟棄在250公里外的慶山、京畿道等地區。

綜合媒體報導，當地時間8月25日，在南韓慶尚北道慶山市失聯五天的中國女留學生文文，其遺體在中國籍男子鄭某住所內被發現。26日，警方調查發現，涉嫌殺害文文的鄭某，是文文就讀大學的講師，文文當時正在該大學攻讀碩士學位，暑假期間曾返回中國，並於8月14日為參加學位授予儀式，重新入境南韓後死亡。

據警方調查，鄭某在慶尚北道一家骨科醫院工作，同時以外聘講師身分在文文就讀的大學院任教。監控錄像顯示，20日凌晨2時許，文文與鄭某一同進入鄭某住所，未發現強行拉拽或脅迫情形。當晚10時30分，鄭某獨自離開住所，他身穿女裝，並用帽子等遮住臉部。此後，鄭某前往東大邱站，關閉文文的手機，換回男裝並返回住所。21日晚7時許，鄭某向警方報案稱文文失蹤，自稱是文文的男友。警方搜尋文文失蹤手機訊號，25日下午在慶山市河陽邑鄭某的住所內發現文文遺體。

警方最初以鄭某是證人身分調查此案，後發現其陳述存在可疑之處，懷疑他涉案，從26日起對鄭某展開面對面訊問，計畫追加妨礙公務執行相關指控。

據鄭某供述稱，20日凌晨他在慶山市河陽邑自己的住所內將A某勒死，隨後肢解遺體，並將部分遺體丟棄在慶山、京畿道等地區。

案發後，中國駐釜山總領事館已第一時間要求南韓警方立即開展全面調查、依法嚴懲兇手。文文的姊姊則連發三句「要他死」，要求南韓司法處死鄭某。不過據報南韓已多年未執行死刑，鄭某可能逃死，也引發中國網民要求引渡鄭某回中國受審的呼聲。

中國官媒環球時報發出題為「中國在韓留學生遇難的悲劇，再次敲響警鐘」快評指出，近年來，從在美國遇害的訪問學者章瑩穎、在日本遇害的中國留學生江歌，到中國藝人王星在泰國被轉運到緬甸電詐園區等，築牢出境人員海外安全防線，成為當下跨境出行常態化背景下的重要課題。

25歲中國籍留學生文文生前曾與南韓前總統文在寅牽手合影。（擷取自小紅書）
25歲中國籍留學生文文生前曾與南韓前總統文在寅牽手合影。（擷取自小紅書）

遇害者文文（化名）。（取材自微博）
遇害者文文（化名）。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 受害者是25歲中國女留學生文文，嫌疑人為30多歲中國籍男子鄭某。鄭某是她就讀大學的外聘講師，並在骨科醫院工作，案發後已被南韓警方逮捕偵訊。

  • 鄭某供稱，他在20日凌晨於住所內勒死文文，之後依其解剖專業將遺體肢解，並把部分遺體丟棄到慶山、京畿道等地。警方也發現他曾假冒受害者男友誤導辦案。

  • 案件涉及留學生在海外遇害、嫌犯為熟悉人體解剖的講師，情節震驚外界。中國駐釜山總領事館要求嚴查，死者家屬則要求重判；由於南韓多年未執行死刑，也引發引渡與刑責爭議。

骨科 留學生 南韓

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