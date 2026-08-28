「甲醛白菜」視頻瘋傳 商販全走了 河北1.1萬畝菜趴地裡

種植戶汪剛在吃自家地裡種的白菜。(取材自紅星新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 河北康保縣因「白菜蘸甲醛」影片引發市場恐慌，導致1.1萬畝白菜滯銷；官方稱問題出在外地收購商違法保鮮，正追查流向並加強檢測。

博主「漁獵齊哥」日前發布「白菜蘸甲醛」視頻，將河北省張家口市康保縣這個原本默默無名的縣城推上了風口浪尖。康保1.1萬畝白菜全趴地裡了，農戶表示，談定金時消息曝光，商販轉身全走了。政府人員則表示，「甲醛白菜」是外地採購商所為，與本地菜農無關。

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綜合大風新聞、紅星新聞、央視新聞報導，康保縣種植戶汪剛（化名）原已與商販談妥200畝白菜收購價，每畝3500元人民幣（約488美元），商販準備支付10萬元定金時，突然接到「甲醛白菜」消息，轉身離開。不到中午，當地60多名商販全部離場。截至25日，全縣約2.7萬畝白菜中，仍有1.1萬畝待採收。

據報導，多名農戶表示，過去曾看到貨主在裝車時以不明液體處理白菜，對方稱是為了保鮮。多名經銷商及種植戶指出，甲醛操作並非全行業做法，主要出現在短途市場的散裝收購環節，正規冷鏈運輸則不涉及。

有博主曝光「白菜蘸甲醛」。(視頻截圖)

報導說，當地白菜銷售如今面臨冷庫不足問題。受訪者表示，約9月20日進入霜凍期，白菜若不及時採收可能被凍壞，但採收後又缺乏儲存空間，部分外地經銷商也因市場受影響而面臨損失。

據「康保發布」22日通報，經初步核查，網傳白菜收購環節蘸取甲醛溶液情況屬實，為收購商在運輸保鮮過程中的違法行為，與本地菜農無關，公安部門已依法對相關人員、車輛採取強制措施。

康保縣隨後設立六個檢查卡口，對外運蔬菜車輛登記並進行甲醛快檢，同時建立田間採收、裝車、送檢全流程管控。縣市場監管局對65家商超、農貿市場排查，抽取八批白菜送檢，已公布的五批結果全部合格。

據報導，國務院食安辦、農業農村部、市場監管總局已指導屬地調查核實，追查涉事白菜流向，並要求各地開展易腐蔬菜專項抽檢和市場排查，對違法違規行為依法嚴懲。

冷庫裡堆放的已經打包後等待外運的淨菜。(取材自紅星新聞)