中女留學生在韓遭分屍 兇嫌是同鄉 教解剖學、任職骨科醫院

鄭某被捕。（取材自紅星新聞）

南韓 日前發生肢解、拋棄屍體凶殺案，受害人是25歲中國女留學生 文文（化名），據南韓警方，嫌疑人是30多歲的中國籍男子鄭某，是文文就讀大學教「人體解剖學」的講師，目前在一家骨科 醫院工作，殺害文文後，他以自己的解剖專業對其肢解、棄屍，甚至一度自稱是文文的男友，企圖誤導警方辦案。南韓警方已依殺人及毀損遺體等罪嫌將鄭某逮捕偵訊。鄭某坦承勒死文文後肢解遺體，並將部分遺體丟棄在慶山、京畿道等地區。

據紅星新聞報導，當地時間8月25日，在南韓慶尚北道慶山市失聯5天的中國女留學生文文，其遺體在一名中國籍男子住所內被發現。26日，警方調查發現，涉嫌殺害文文的30多歲中國籍男子鄭某是文文就讀大學的講師，兩人此前已經認識，文文當時正在該大學攻讀碩士學位，暑假期間曾返回中國，並於8月14日為參加學位授予儀式重新入境南韓後死亡。

遇害者文文（化名）。（取材自微博）

據警方調查，鄭某在慶尚北道一家骨科醫院工作，同時以外聘講師身分在文文就讀的大學院任教。今年第一學期，鄭某曾在該校擔任本科專業課程講師，教授「康復治療學」和「神經解剖學」兩門課程，原定今年第二學期，他還將繼續教授「人體解剖學」和「肌肉骨骼系統疾病及治療」。

監控錄像顯示，20日凌晨2時許，文文與鄭某一同進入鄭某住所，未發現強行拉拽或脅迫情形。當晚10時30分，鄭某獨自離開住所，他身穿女裝，並用帽子等遮住面部。此後鄭某前往東大邱站，關閉了文文的手機，換回男裝並返回住所。21日晚7時許，鄭某向警方報案稱文文失蹤，自稱是文文的男友。警方搜尋文文失蹤手機訊號，25日下午在慶山市河陽邑鄭某的住所內發現文文遺體。

據悉，警方最初以鄭某是證人身分調查此案，後發現其陳述存在可疑之處，懷疑他涉案，從26日起對鄭某展開面對面訊問，並認為其此前一系列行為可能意在干擾調查，計畫追加妨礙公務執行相關指控。

據鄭某供述稱，他於8月20日凌晨在慶山市河陽邑自己的住所內將A某勒死，隨後肢解遺體，並將部分遺體丟棄在慶山、京畿道等地區。

案發後，中國駐釜山總領事館已第一時間要求南韓警方立即開展全面調查、依法嚴懲兇手，並全力為家屬處理善後事宜提供領事協助。文文的姊姊則連發三句「要他死」，要求南韓司法處死鄭某。不過據報南韓已多年未執行死刑，鄭某可能逃死，也引發中國網民要求引渡鄭某回中國受審的呼聲。

中國官媒環球時報發出題為「中國在韓留學生遇難的悲劇，再次敲響警鐘」快評指出，近年來，從在美國遇害的訪問學者章瑩穎，在日本遇害的中國留學生江歌，到中國藝人王星在泰國被秘密轉運到緬甸電詐園區等，築牢出境人員海外安全防線，成為當下跨境出行常態化背景下的重要課題。

但中國出於護民安全、規範秩序發布的出境風險提醒與管理新規，卻常被一些海外輿論刻意曲解、惡意炒作，比如上個月公布的新版「國務院關於出境入境管理的規定」，針對的正是當下跨境電詐、境外治安惡化等新問題，卻被部分西方媒體刻意歪曲成中國想搞「閉關鎖國」，「中國人出國愈來愈難了」。但與此同時，支撐中國民眾海外安全保障的綜合力量是前所未有的，中國公民的海外安全防護網仍在不斷織密。