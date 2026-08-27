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男婚禮後車禍亡留下400萬 未領證女方想分200萬 法院判了

中國新聞組／北京27日電
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男方人員在婚房「鬧事」。（取材自極目新聞）
男方人員在婚房「鬧事」。（取材自極目新聞）

山西朔州一對情侶辦理婚禮後因故未領證（登記結婚），不料僅過41天，男方余濤便不幸車禍離世，留下超400萬元資產。女方張曉以「妻子」身分操辦後事，事後向男方家屬索取200多萬元補償金，因欠缺法定夫妻身分而遭婆家拒絕，甚至引發砸婚房、逼遷等嚴重衝突，雙方最終對簿公堂。山西朔城區法院審理後認定，張曉雖不適用夫妻財產分割與法定繼承，但其付出與陪伴符合傳統倫理與公序良俗，於2026年7月底判決余母需支付40萬元經濟補償金；余母不服已提起上訴。

極目新聞報導，悲劇發生之後，張曉以妻子名義發訃告，先在北京為余濤辦了告別儀式，後在朔州老家辦葬禮時，她以妻子身分為余濤端靈、抱骨灰盒、打砂鍋，為他送終。打砂鍋是朔州的喪葬風俗，父母離世由兒子打，死者如無子女則由妻子打。

但「沒領結婚證」竟成了張曉爭取補償的致命漏洞。在余濤百天祭日當天凌晨，4名男子闖入她和余濤的婚房，砸玻璃、拆婚紗照、摔東西，辱罵張曉「給臉不要臉」，她和父母被趕出余家。多段視頻證實了前述場景。

這起「無證婚姻」導致遺產爭奪的悲劇在網路上掀起熱烈討論，大部分網友站在法律與理性的角度看待，認為女方的索賠過於誇張，留言開轟：「沒領證在法律上就只是同居，婚後財產才有資格分，這400萬基本上是男方婚前資產，根本分不了」、「開口就要200多萬實在太黑心了，簡直是趁火劫財」、「要是男方生前欠了400萬債務，女方是不是也願意主動分擔一半？」。

不過，也有部分網友替女方感到不值，認為傳統習俗上早已是夫妻，男方家屬的作法過於冰冷：「都辦了婚禮、捧骨灰打砂鍋送終，家屬轉頭就找人砸婚房逼走女方，實在太絕情」、「女方全心照顧後事，法院判40萬補償金算是顧及了人情與公平公義」。不少網民感嘆：「辦了婚禮一定要快點領證，別讓法律上的漏洞成為至親反目的開端。」

余濤的摩托車在車禍中受損。（取材自極目新聞）
余濤的摩托車在車禍中受損。（取材自極目新聞）

精華 FAQ

  • 雙方辦了婚禮但未辦理結婚登記，男方41天後意外身亡，留下超400萬元資產。女方以妻子身分辦後事後，向男方家屬索取200多萬元補償，因身分與財產權利認定不同而爆發衝突，最後訴諸法院。

  • 法院認為兩人未領結婚證，女方不具法定夫妻身分，因此不能適用夫妻財產分割或法定繼承。不過法官也考量她在生活、喪葬與陪伴上的付出，認定符合公序良俗，故判男方母親支付40萬元經濟補償。

  • 支持男方家屬的人認為沒領證就只是同居，女方要求200多萬元過高，400萬元資產多屬男方婚前財產；替女方抱不平者則認為她已以妻子身分送終，家屬砸婚房逼遷太絕情，法院判40萬元較能兼顧人情與法律。

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