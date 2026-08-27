瀋海高速驚悚一幕 清涼女騎飆速200 還單手與保時捷對拍

女騎手一邊飆車，一邊玩出花樣：單手騎車、單手玩起手機，回頭和身後的保時捷互拍。（視頻截圖）

廣東瀋海高速惠州段日前驚傳極危險的飆車事件。一名20歲女子穿著清涼、騎乘杜卡迪重機，以超過200公里的時速在高速公路上狂飆，期間甚至頻頻單手騎車、拿手機與後方追逐的保時捷跑車對拍。影片曝光後引發網民排山倒海的撻伐，廣東惠州警方火速展開調查，於26日晚間發布通報，涉事的曹姓女騎手與陳姓保時捷男駕駛因涉嫌危險駕駛罪，已被依法刑事拘留。

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綜合橙柿互動·都市快報、揚子晚報報導，這起事件發生於8月23日清晨6時許。影片畫面顯示，這名穿著紅衣短褲的女子騎著杜卡迪Panigale V2，在限速120公里的瀋海高速惠陽沙田路段一路猛加速。後方保時捷車主不僅緊跟狂追，還拍下儀表板並興奮大喊：「200！220！女騎啊！」鏡頭更捕捉到女騎手在極速行駛下數度單手操作手機、回頭互拍，過程令人心驚膽戰。影片隨後在網路瘋傳，並有網友透過「白花」、「汕頭」等隱約路牌發起「全民偵探」協力指認。

眾多網友對此離譜作為怒不可遏，紛紛留言開轟：「時速200還在用手機，根本是拿命開玩笑」、「穿成這樣飆車，要是摔倒直接皮開肉綻」、「後方保時捷還幫忙錄影高潮，這不是炫耀，這是高畫質自首影片」，也有不少人痛批兩人的行為嚴重威脅其他用路人安全，直呼：「別害死無辜駕駛」、「希望警察快點抓人，絕對不能姑息」。

惠州市公安局交通管理支隊表示，曹女（20歲）與陳男（30歲）在瀋海高速公路上超速追逐競駛，行為已嚴重危害道路交通安全。目前兩人均已遭警方刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。這場為了博取眼球的「極速狂歡」，最終讓兩人為自己的不負責行為付出代價。

女子騎摩托車高速狂飆時速超200公里。（視頻截圖）

保時捷儀表板顯示時速已飆至217公里。（視頻截圖）