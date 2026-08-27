我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約本周五晚9時起將迎來近全食血月

寶可夢中心舊金山快閃店登場 直擊獨家周邊搶先看

瀋海高速驚悚一幕 清涼女騎飆速200 還單手與保時捷對拍

中國新聞組／北京27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
女騎手一邊飆車，一邊玩出花樣：單手騎車、單手玩起手機，回頭和身後的保時捷互拍。（...
女騎手一邊飆車，一邊玩出花樣：單手騎車、單手玩起手機，回頭和身後的保時捷互拍。（視頻截圖）

廣東瀋海高速惠州段日前驚傳極危險的飆車事件。一名20歲女子穿著清涼、騎乘杜卡迪重機，以超過200公里的時速在高速公路上狂飆，期間甚至頻頻單手騎車、拿手機與後方追逐的保時捷跑車對拍。影片曝光後引發網民排山倒海的撻伐，廣東惠州警方火速展開調查，於26日晚間發布通報，涉事的曹姓女騎手與陳姓保時捷男駕駛因涉嫌危險駕駛罪，已被依法刑事拘留。

▲ 影片來源：youtube平台＠爆红视频（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合橙柿互動·都市快報、揚子晚報報導，這起事件發生於8月23日清晨6時許。影片畫面顯示，這名穿著紅衣短褲的女子騎著杜卡迪Panigale V2，在限速120公里的瀋海高速惠陽沙田路段一路猛加速。後方保時捷車主不僅緊跟狂追，還拍下儀表板並興奮大喊：「200！220！女騎啊！」鏡頭更捕捉到女騎手在極速行駛下數度單手操作手機、回頭互拍，過程令人心驚膽戰。影片隨後在網路瘋傳，並有網友透過「白花」、「汕頭」等隱約路牌發起「全民偵探」協力指認。

眾多網友對此離譜作為怒不可遏，紛紛留言開轟：「時速200還在用手機，根本是拿命開玩笑」、「穿成這樣飆車，要是摔倒直接皮開肉綻」、「後方保時捷還幫忙錄影高潮，這不是炫耀，這是高畫質自首影片」，也有不少人痛批兩人的行為嚴重威脅其他用路人安全，直呼：「別害死無辜駕駛」、「希望警察快點抓人，絕對不能姑息」。

惠州市公安局交通管理支隊表示，曹女（20歲）與陳男（30歲）在瀋海高速公路上超速追逐競駛，行為已嚴重危害道路交通安全。目前兩人均已遭警方刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。這場為了博取眼球的「極速狂歡」，最終讓兩人為自己的不負責行為付出代價。

女子騎摩托車高速狂飆時速超200公里。（視頻截圖）
女子騎摩托車高速狂飆時速超200公里。（視頻截圖）

保時捷儀表板顯示時速已飆至217公里。（視頻截圖）
保時捷儀表板顯示時速已飆至217公里。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 事件發生於8月23日清晨6時許，地點在廣東瀋海高速惠陽沙田路段。當時限速120公里，卻出現重機與保時捷超速追逐競駛的危險畫面。

  • 女騎士騎著杜卡迪重機高速行駛，期間多次單手拿手機並回頭對拍；後方保時捷則緊追不放，還拍攝儀表板並高喊時速數字，整個過程極度危險。

  • 惠州市公安局交通管理支隊表示，曹姓女騎手與陳姓保時捷男駕駛涉嫌危險駕駛罪，已依法刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。

上一則

王毅會美駐中大使 籲管控分歧為兩國高層交往排除干擾

下一則

原要到西藏吉隆口岸最後一刻換行程 中導遊：無比幸運又沉重

延伸閱讀

18歲亞馬遜夜班工 開車打瞌睡 撞死女機車手

18歲亞馬遜夜班工 開車打瞌睡 撞死女機車手
「開門殺」變「關門殺」 女遭外送員撞回車內 雙方發聲

「開門殺」變「關門殺」 女遭外送員撞回車內 雙方發聲
全球僅25輛 梁朝偉在香港開罕見保時捷 攝影師意外捕捉

全球僅25輛 梁朝偉在香港開罕見保時捷 攝影師意外捕捉
遊泰驚魂 中國女在飯店外被4男綁架 緬邊境跳車渾身傷

遊泰驚魂 中國女在飯店外被4男綁架 緬邊境跳車渾身傷

熱門新聞

「安踏」前執行長徐陽今年7月15日以「家庭原因」為由辭任後，本月18日宣布舉家遷居美國洛杉磯。（取材自微博）

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

2026-08-20 20:49
毛肚被點名是常被商家泡甲醛的食物之一。（取材自飯點資訊）

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

2026-08-25 06:30
香港前財政司司長梁錦松與中國前「跳水皇后」伏明霞的最新全家福，兩兒子的身高已超過爸爸。（取材自小紅書）

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

2026-08-18 21:58
恆大集團、恆大地產等案一審宣判，許家印被判處無期徒刑。(取材自央視)

恒大集團判罰88.2億人民幣 許家印獲無期徒刑

2026-08-20 00:08
中國東部戰區陸軍官方公眾號發布一組圖片，在「應急資金保障」演練計畫中，準備大量台幣千元鈔。（取材自「人民前線」）

中國軍演準備台幣大鈔 「部隊到台灣島上不能學匪兵巧取豪奪」

2026-08-18 00:39
一名浙江男子住破房、穿20元衣服，20年攢下789萬元，卻在短短數天內被騙光。（視頻截圖）

浙江男節儉20年存800萬元 想炒股6天被騙光 還遭諷「你是最大客戶」

2026-08-22 21:13

超人氣

更多 >
華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕
華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？

華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？
男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列

男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列
川普宣布國家緊急狀態 恐劍指中國

川普宣布國家緊急狀態 恐劍指中國
川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局