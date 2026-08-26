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從狀元到階下囚 北大前副校長任羽中受賄近3200萬判刑8年

中國新聞組╱北京26日電
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曾經的青年才俊、北京大學前副校長任羽中，因受賄罪遭判處有期徒刑八年。(取材自微博...
曾經的青年才俊、北京大學前副校長任羽中，因受賄罪遭判處有期徒刑八年。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

北大前副校長任羽中因利用職務便利受賄3195萬餘元，經自首與認罪後，被遼寧丹東中院判處有期徒刑8年並罰金260萬元。

前北京大學副校長任羽中因受賄3195萬餘元(人民幣，以下同)，24日遭遼寧省丹東市中級人民法院判處有期徒刑八年，並處罰金260萬元。46歲的任羽中曾為大學入學考試四川省文科狀元，一路在北大獲得博士學位，如今「從狀元變成囚徒」，在網上引起不少唏噓聲。

央視新聞報導，任羽中1998年以高考四川省文科狀元之姿進入北京大學國際關係學院，先後取得北京大學學士學位、碩士學位和博士學位，之後就留在北大任職。 2024年3月，任羽中出任北京大學副校長兼秘書長，時年僅44歲，是北京大學歷來最年輕的副校長。

然而，2025年9月17日，中共中央紀委國家監委通報，任羽中涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。2025年12月8日，任羽中遭立案審查調查，並經中央紀委常委會會議研究報中共中央批准，決定給予任羽中開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分。

2026年3月25日，任羽中涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。

中共中央紀委國家監委通報指任羽中「靠校吃校」，於2006年至2025年期間，利用擔任北京大學黨委政策研究室副主任、主任，北京大學人事部部長，北京大學黨委宣傳部部長，北京大學黨委常委、副校長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在教育培訓、升學就業等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合3195萬餘元。

丹東市中級人民法院於2026年6月5日公開審理任羽中涉嫌受賄案，任羽中當庭認罪悔罪。丹東市中級人民法院認為，任羽中受賄數額特別巨大，但鑒於任羽中自動投案，如實供述自己的罪行，構成自首，且主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實，依法可以對其減輕處罰。法庭遂於8月24日作出上述判決。

任羽中因受賄獲刑的消息在網上引起討論，有網友不勝唏噓稱，「這次看到北大任羽中一審宣判的新聞，心裡堵得慌，這個曾讓無數寒門學子仰望的天之驕子，最終活成自己筆下最諷刺的反面教材」。

精華 FAQ

  • 他因受賄罪被遼寧省丹東市中級人民法院判處有期徒刑8年，並處罰金260萬元。法院認定其受賄數額特別巨大，但因有自首等情節而從輕處罰。

  • 任羽中1998年以四川省文科狀元考入北京大學國際關係學院，後取得北大學士、碩士與博士學位，並一路留校任職。44歲時就成為北大最年輕副校長，因此落馬更受矚目。

  • 通報指他2006年至2025年間，利用在北大多個職務上的便利，在教育培訓、升學就業等事項上替人謀利，非法收受財物折合3195萬餘元。法院另認為他自動投案、如實供述，故依法減輕處罰。

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