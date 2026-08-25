中國戰地記者唐師曾逝世後遭批親美 胡錫進：輿論鬥爭魔怔了

新華社戰地記者唐師曾因患白血病，日前去世。有網友批評其言論「親美」，在網上引發爭論。(取自北京日報)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 新華社戰地記者唐師曾逝世後，引發悼念與批評兩極反應。

新華社戰地記者唐師曾逝世後，引發悼念與批評兩極反應。 重點二： 部分愛國博主翻出舊言論，指其親美甚至質疑其立場。

部分愛國博主翻出舊言論，指其親美甚至質疑其立場。 重點三：胡錫進批評翻舊帳攻擊死者，稱輿論鬥爭已近魔怔。

新華社戰地記者唐師曾日前逝世，不少媒體人發文悼念，但輿論也迅速出現正反不同觀點。部分「愛國」博主翻出他生前言論，批評他「親美」，甚至稱其「死於立場反噬」。環時前總編輯胡錫進 發文批評，稱第一時間衝死者吐唾沫嚴重不妥，「輿論鬥爭得魔怔了」。

唐師曾曾以新華社記者身份訪問格達費、穆巴拉克和2次波灣戰爭。著有《我從戰場歸來》、《我鑽進了金字塔》、《重返巴格達》、《我的諾曼第》等書；他23日在北京逝世，享年65歲。澎湃新聞等官媒報導其死訊，海內外不少人士相繼發文悼念。律師李莊、王才亮，央視主持人宋英杰、相聲演員閻鶴祥等發文追憶，具有爭議性的旅日時評人姚博（網名「五嶽散人」）等也表達哀悼。

但輿論也出現另一種聲音。網友翻出唐師曾著作《我從戰場歸來》、《我在美國當農民》中，表現出對美軍軍事史和作戰體系的強烈興趣。他在個人微博中質疑中國無人機領先等言論也被翻出。

擁735萬餘名粉絲的大陸知名「愛國」博主「孤雁暮蟬」發文稱，唐師曾生前頂著「新華社戰地記者」頭銜，高舉「只到場，沒立場」的破旗，實際上「親美都親到了骨頭縫裡」，還稱唐得白血病可能與海灣戰爭期間「美國那批貧鈾彈」相關。

唐師曾曾作為新華社攝影記者赴海灣戰爭報導。之後自稱，自己在1990年代因輻射患上再生障礙性貧血，後轉為白血病。

胡錫進25日晚發長微博批評針對唐師曾的輿論圍攻，稱唐師曾雖有過爭議，但其戰地報導經歷具有開拓意義，不應在其去世後翻舊帳、集中批判。

他說，唐師曾患白血病限制了後期的發揮，在社交媒體上偶爾發過些牢騷，說過有爭議的話，但非常重要的是，他的少數牢騷話幾乎沒有引起過廣泛傳播，沒有真正成為過「輿論」。但「少數對網上鬥爭、對找靶子批判著迷的人偏偏要把唐師曾所有發過的帖子翻一遍，找他這麼多年都說過什麼可以挑毛病、但當時並未引起多少輿論爭議的話」。

胡錫進說，這對逝者大不敬，太不厚道了。那樣做的人缺少起碼的寬容心，「我看他們是輿論鬥爭得魔怔了。」