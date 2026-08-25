遊泰驚魂 中國女在飯店外被4男綁架 緬邊境跳車渾身傷

中國女子在泰國曼谷被四名男子綁架，差點被載到緬甸。最後她趁機跳車求援獲救。（取材自浙江之聲）

泰國 曼谷發生一起驚悚的跨國人口販運綁架案。一名29歲的中國籍女子在曼谷飯店外，遭四名泰國籍男子冒充導遊強行押上車綁架。嫌犯企圖將女子押往泰緬邊境，所幸女子在車輛行經途中趁隙跳車求助獲救。四名歹徒隔天遭泰國警方逮捕歸案。

浙江之聲報導，這名女子原計畫前往新加坡 攻讀碩士學位，先前透過社群網路認識一名自稱居住在新加坡的中國籍「朋友」，雙方僅透過電話及網路聯繫，從未見過面。對方建議她先到泰國旅遊數日，並表示抵達後會安排車輛接送。

女子8月23日抵達泰國後依約前往曼谷的飯店，見到一輛在飯店外等候的黑色轎車，女子以為是導遊來接她，便上了車。車輛離開飯店不久後，又接上另外三名泰國男子。女子察覺情況不對，試圖反抗並要求下車，卻遭四人控制，手機也被搶走，雙手遭塑膠束帶綁住，過程中嘴部還遭肘擊。

嫌犯隨後駕車往泰國西部達府湄索縣方向行駛。湄索位於泰國與緬甸 邊境地區，警方初步認為，四名男子可能企圖將女子送往當地，再轉運至緬甸。

車輛行經甘烹碧府時，女子發現前方有警方檢查站，立即大聲呼救。司機見狀加速逃離檢查站，女子則趁車輛行駛途中打開車門跳車逃生，隨後向附近居民求助。據報導，她獲救時雙手仍被綁住，且身上有傷，之後被送往醫院接受治療。

接獲報案後，警方展開追捕，涉案轎車拒絕停車並試圖逃逸。警方追至蘭多邁地區後開槍擊破車胎，迫使車輛停下。車內四名男子隨即棄車逃跑，其中41歲的頌吉（Somkiat）及24歲的基提蓬（Kittiporn）被警方當場逮捕。

警方其後持續搜索，24日再逮捕另外兩名嫌疑人，分別為41歲及22歲，其中一人來自湄索，另一人來自達府邊境地區，四名涉案男子至此全部落網。

警方表示，嫌疑人供述曾從曼谷一家飯店接走持中國護照的女子，並計畫將她帶往湄索縣。目前警方正追查涉嫌在網路上取得女子信任的聯絡人，以及泰國境內是否存在其他涉案人員。

警方初步認為，本案的作案方式具有跨境人口販運網絡特徵，包括透過網路接觸並取得受害者信任、安排車輛接送，再由其他人員負責控制及押送至邊境。不過，案件是否涉及人口販運、勒索或其他跨境犯罪，仍待進一步調查。