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中國女在泰被4男綁架 緬邊境跳車渾身傷

安徽男飛奔接住3樓墜落女童 把娃遞出去後 腿止不住發抖

中國新聞組／北京25電
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女童自三樓墜落畫面。（取材自大風新聞）
女童自三樓墜落畫面。（取材自大風新聞）

「接住小孩！接住小孩！」8月21日下午4時許，安徽亳州華富廣場美食街內，一陣急促的呼喊聲突然打破了夏日的平靜。剛走進美食街準備買飯的楚亮抬頭一看，高約6米的窗口下趴著一個小女孩，兩條腿已經露在外面。來不及多想，他穿著拖鞋衝了過去，和另一位熱心大哥一起伸出了雙手。幾秒鐘後，女孩從約6米高的裝飾簷處墜落。楚亮的位置恰好正對落點，他一把接住了孩子。巨大的衝擊力讓他沒能完全抱住，孩子順著他的腿滑落到地上，但大部分衝擊力已經被卸掉。

大風新聞報導，楚亮事後受訪表示，他仍對當時的一幕記憶猶新。他回憶，那天中午和早上都沒顧上吃飯，下午4點半左右去華富廣場美食街買飯，剛進去就聽到旁邊商販大喊接住小孩。他抬頭看到三樓窗戶上有個孩子，立刻衝了過去。

「在我之前有個大哥也往那裡跑，他比我早到，但我站的位置更好，正好在落點下面。」楚亮說，當時心裡只有一個念頭——一定要接住她。接住孩子的一瞬間，他感覺自己確實碰到了，但衝擊力太大，孩子最終還是滑落到地上。「孩子落地後大聲哭了出來，手腳還能活動，後來聽孩子媽媽說，經醫師檢查，孩子腳踝處輕微骨裂並無大礙。但我當時要是能再注意點，把孩子徹底抱住，她就不會受傷了。」說到這裡，楚亮語氣裡帶著自責。

楚亮說，接住孩子後，他把孩子遞給聞訊趕來的母親，自己的右腿卻開始控制不住地發抖，站都站不穩。低頭一看，褲子也被劃爛了。「可能就是衝擊力，加上孩子的手或者胳膊掛到了，褲子就爛了。」他輕描淡寫地解釋。

孩子母親王女士則表示，「當時嚇懵了，想拉他一起去醫院檢查，又拿出錢來感謝，還追問他的姓名和電話，但他都婉拒了。」

對於當時的情況，楚亮回憶說，「當時腿太疼了，實在走不動，就給我老婆打電話，讓她開車來接我。」回家後，妻子勸他去醫院看看，他覺得就是硬傷，休息一下就好，如今已恢復。

對於網友對他的誇讚，楚亮反復強調，自己只是做了件該做的事。「這種事兒，誰碰到都會伸手，我感覺就是個小事兒。我也有兩個孩子，知道孩子出事心裡多害怕。」楚亮說。

女童自三樓墜落畫面。（取材自大風新聞）
女童自三樓墜落畫面。（取材自大風新聞）

精華 FAQ

  • 事發於8月21日下午，地點是安徽亳州華富廣場美食街。女童被發現趴在約6米高的三樓窗口外，隨後從裝飾簷處墜落，情況相當危急。

  • 楚亮聽到有人呼喊後立刻衝去，和另一名男子一起伸手。他站的位置剛好正對落點，雖然孩子最後仍滑落到地上，但大部分衝擊力已被卸掉。

  • 女童經檢查後腳踝輕微骨裂，沒有大礙；楚亮右腿因衝擊發抖、褲子也劃破，但休息後已恢復。他婉拒感謝，強調只是做了該做的事。

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