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湖南老人進店暈倒亡 店家「扶一下」被索賠10萬 結局翻轉

中國新聞組／北京25日電
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老人身體不適進店休息離世，店家竟被索賠10萬元。（視頻截圖）
老人身體不適進店休息離世，店家竟被索賠10萬元。（視頻截圖）

湖南衡陽一名老人日前因身體不適進入棋牌館休息，不到1分鐘突暈倒，店主發現後立即攙扶並撥打120，但老人送醫後仍不幸離世。沒想到事後家屬向店家索賠10萬元（人民幣，下同，約1.4萬美元），經派出所協調後，最後由店家支付1.9萬元「人道主義補償款」。事件曝光後引發熱議，祁東縣司法局介入調查，官方最新協調結果則確認店家沒有過錯、不承擔法律責任。

綜合新京報、九派新聞等報導，8月17日，這名60多歲老人因身體不適，主動走進祁東縣一家棋牌館休息。監視器畫面顯示，老人進店後坐在門口，很快便身體前傾、失去意識。店主妻子發現後立即上前攙扶，現場其他人也協助將老人移到店外並撥打120，救護車抵達時，老人仍有生命跡象，但已神志不清，送醫後離世。

店主兒子李先生表示，母親事前並未與老人接觸，老人本身也患有糖尿病等基礎疾病。老人離世後，家屬卻要求店家賠償10萬元，雙方先後在轄區派出所協商兩次，金額最終降至1.9萬元。店家一方表示，父親考量妻子受到事件影響，最終同意付款，轉帳備註特別寫明「人道主義補償款」。

▲ 影片來源：YouTube＠JYSOUL（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

更讓店家一家不堪其擾的是，李先生稱，家屬曾提出若不賠錢，就將老人遺體放在棋牌館門口。事件發生後，店主妻子出現失眠、頭暈、食欲不振等狀況，棋牌館也暫時停業。

隨著事件受到關注，祁東縣司法局介入。據紅網時刻新聞報導，相關部門調解後確認，老人死亡與店家無法律上的因果責任，店主沒有過錯、不承擔法律責任；店家最後支付的1.9萬元，屬於出於人道主義對死者家屬的一次性補助。

該事件引發「好心幫人，為何最後還要掏錢」的討論。網友一方面替店家叫屈，擔心類似案例會讓民眾面對突發狀況時「不敢扶、不敢救」，還有人批評家屬根本是敲詐勒索；另一方面也有人認為，若施救者確實存在過錯，仍應依法釐清責任，不能把所有家屬索賠都直接視為「訛人」。

目前公開資訊顯示，官方調解已確認店家無責，1.9萬元並非司法判定的侵權賠償，而是協商後的人道主義補助。至於家屬提出10萬元索賠的具體理由，以及網路流傳的其他細節，仍缺乏家屬一方公開說法，有待進一步釐清。

另據紅網報道，8月24日下午，湖南祁東金泰米業總經理龔勝利專程來到祁東縣洪橋街道，走訪慰問棋牌館店主一家，為他們送上了2萬元慰問金，以實際行動鼓勵凡人善舉，弘揚全社會揚善崇德之風。

「扶老人遭索賠」事件新進展，店主獲2萬元慰問金。（取材自紅網時刻）
「扶老人遭索賠」事件新進展，店主獲2萬元慰問金。（取材自紅網時刻）

精華 FAQ

  • 老人因身體不適進入棋牌館休息，不到1分鐘便失去意識暈倒。店主妻子隨即上前攙扶，現場人員也協助移到店外並撥打120，送醫後仍不幸離世。

  • 家屬最初要求店家賠償10萬元，經派出所兩次協調後，金額降為1.9萬元。店家表示是考量家屬情緒與自身受影響情況，才以人道主義補助方式支付。

  • 祁東縣司法局介入後認定，老人死亡與店家沒有法律上的因果責任，店主不承擔法律責任。事件也引發外界對見義勇為者是否會被反咬、是否會影響救人意願的討論。

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