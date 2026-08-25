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殺人犯「紙面服刑」逾30年 陝北版「孫小果」終審仍判死

中國新聞組／北京25日電
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被稱為陝北版「孫小果案」的郭二娃，終審仍被判死。（取材自財新網）
被稱為陝北版「孫小果案」的郭二娃，終審仍被判死。（取材自財新網）

橫跨逾30年、被輿論稱為陝北版「孫小果案」的郭二娃（本名郭華建）重特大惡性案件，終於迎來法網終局。陝西省高級人民法院於2026年8月24日作出二審宣判，駁回郭二娃的上訴，裁定維持一審的死刑判決。  

綜合媒體報導，郭二娃的犯罪歷史最早可追溯至1994年。當時年僅19歲的他夥同他人持刀搶劫長途客車，案發後潛逃至新疆。在逃期間，他搖身一變成為當地的「煤老闆」，積攢了豐厚的資產，並藉此作為日後開路、買通關係的工具。  

直到2001年，因檢舉人景某成向警方提供關鍵線索，郭二娃才終於落網。然而，被羈押於看守所期間，郭二娃向管教民警許以重金，以「去延安辦事」為由離奇脫逃。  

逃出看守所後，郭二娃對舉報人懷恨在心，於2002年夥同他人強行將景某成擄走，進行慘無人道的毆打與刺殺，致景某成因失血性休克死亡。  

郭二娃再次歸案後，於2007年因搶劫罪、脫逃罪等被判處有期徒刑18年，但他不但未真心悔改，還將手伸向了司法監督系統。郭二娃及其家屬透過重金賄賂監獄、檢察院、看守所及司法所等多個系統的公職人員，偽造假病殘鑑定與病歷，違規辦理保外就醫。原本18年的刑期，他實際僅服刑六年多，其餘時間皆逍遙法外，上演了一場極其荒謬的「紙面服刑」。受害人家屬為此展開長達近20年的艱辛申訴。  

直到2020年全國掃黑除惡專項鬥爭，案件全面重審，郭二娃被重新收監，延安中院認定原審判決存在重大錯誤，依法再審並追加了故意殺人罪與賄賂罪。法庭認定其犯有搶劫罪、脫逃罪、故意殺人罪及賄賂罪，數罪併罰，判處死刑。  

陝西高院在二審裁定中指出，郭二娃對生命和法律毫無敬畏之心，犯罪動機極為卑鄙，情節特別惡劣，屬於罪大惡極且不堪改造的犯罪分子，依法應予嚴懲。與此同時，涉案的監獄醫生、司法所長等多名司法系統公職人員也因受賄罪、徇私舞弊案等被判處一年半至五年半不等的刑期。  

精華 FAQ

  • 因其橫跨30多年，犯下搶劫、殺人等重罪後又透過賄賂脫逃、保外就醫，長期實際未服滿刑期，並牽連多名司法人員違法舞弊，情節極為惡劣。

  • 他在2001年落網後，竟向管教民警行賄，藉口去延安辦事離奇脫逃；之後又透過家屬重金打通監獄、檢察院等環節，偽造病殘鑑定辦理保外就醫。

  • 延安中院重審後，認定其犯有搶劫、脫逃、故意殺人與賄賂罪，數罪併罰判死；陝西高院二審駁回上訴維持原判，多名涉案公職人員亦被判刑。

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