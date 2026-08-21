湖南男騎單車 3金條遺忘車筐 被當假貨扔了…在水坑找回

民警將三根金條交還劉先生。(取材自光明網)

AI摘要 文章摘要整理： 湖南株洲男子騎共享單車時遺忘3根金條，撿到者誤認是假貨隨手丟棄，警方深夜追查3小時後，終於從水坑找回並歸還失主。

湖南株洲市男子劉先生12日騎行共享單車前往某小區，下車時一時疏忽，將價值3000餘元人民幣(約417美元)的3根金條遺忘在車筐內。後來被一名民眾撿到，但當成假金條扔了。劉先生急忙報警，民警深夜接警三小時後，從水坑撈出，三塊金條失而復得，他連連向辦案民警道謝。

綜合媒體報導，12日晚11時許，劉先生發現金條遺失後立即返回原地，但財物已不見，隨即報警。民警了解遺失時間及相關信息後展開追蹤，經過約三小時搜尋，最終鎖定撿拾金條的焦先生。

民警聯繫焦先生後得知，他撿到金條時誤以為是假貨，便隨手將三根金條丟在馬路邊。隨後，焦先生帶民警前往丟棄地點，經仔細尋找，終於在路邊一處水坑中找到金條。民警現場核對清點無誤後，將價值3000餘元的3根金條交還劉先生。

事件曝光後，引發網友討論。報導指出，焦先生若知道金條是真的，將其帶回家後可能面臨不必要的糾紛；如今金條被丟在水坑仍能找回，也算是避免了一場麻煩。不過，若金條遭其他人撿走或無法尋回，焦先生可能因此面臨更大的爭議。

報導提醒，撿到他人遺失財物並非「天降橫財」，最妥善的做法是交給警方或等待失主取回，切勿私自占有。對失主而言，也應妥善保管貴重物品，騎行共享單車還車離開前，仔細檢查車筐、座椅等位置，確認隨身物品沒有遺漏。

警方也提醒，一旦發生財物遺失，應第一時間報警，並盡可能提供準確的遺失時間、地點及物品特徵，方便警方快速尋找。這起事件中，民警接報後迅速追查，最終從水坑找回三根金條，也讓失主避免財物損失。