四川科企權鬥 二股東率百人強闖公司 撬保險櫃搶公章

四川成都晶圓製造企業海威華芯19日發布公告指控，第二大股東海特高新18日組織百餘人強行闖入公司，撬開辦公室保險櫃搶走公司公章。(取材自IT之家)

AI摘要 文章摘要整理： 四川海威華芯爆發股東權鬥，二股東組人強闖公司搶走公章等印信，警方已介入；事件背後是長達5年的控制權爭奪，並已造成近5億元財務衝擊。

四川成都晶圓製造企業海威華芯爆發嚴重實控權糾紛，該公司19日發布公告指控，第二大股東海特高新18日組織百餘名社會人員與員工強行闖入公司，撬開辦公室保險 櫃搶走公司公章、黨委印章、合同專用章及董事簽章。「搶公章」話題迅速衝上微博 熱搜，目前警方已立案調查。受此事件影響，海威華芯面臨近5億元人民幣的財務衝擊，產能亦出現閒置風險。

綜合媒體報導，海威華芯聲明指出，18日下午4時許，海特高新人員強闖公司並強行奪走多枚重要印章，警方獲報後已到場處置，但截至公告日印章仍未追回，公司隨即貼出立案告知書與現場照片，聲明任何單位不得以該批印章簽署文件。海特高新董秘辦則對此回應表示，18日的行動係除第一大股東青島海岳之外、其餘五家股東協商一致後的行為，強調並非「搶奪」。

這起衝突源於兩大股東歷時五年的實控權角力。海威華芯成立於2010年，原由海特高新與中電科29所合資，投資21億元建成中國較早的6吋砷化鎵與氮化鎵商業化生產線。2021年公司引進正威金控（後更名為青島海岳）增資擴股，使青島海岳以34.01%持股成為第一大股東，海特高新持股則降至33.79%，兩者持股比例僅相差約0.2%，為日後的營運控制權埋下隱患。

海特高新與海威華芯先前已對簿公堂，海特高新指控青島海岳多年來透過偽造董事會及股東大會決議長期控制公司，導致公司治理失效。海特高新更指出，因無法進入海威華芯展開年度審計，2025年度財報深受影響，不得不對海威華芯股權計提減值準備及預計投資損失，金額高達約4.6億元。

這起A股上市公司率眾「強闖奪印」的戲碼曝光後，許多網友留言，「都2026年了，公司治理竟然還在靠物理搶公章」、「持股只差0.2%的股權結構根本是災難，出事是早晚的」，也有網友打趣道，「比電視劇還精彩，商業競爭最後回歸最原始的武力演練」。

四川成都晶圓製造企業海威華芯19日發布公告指控，第二大股東海特高新18日組織百餘人強行闖入公司，撬開辦公室保險櫃搶走公司公章。(取材自IT之家)