偷拍性愛片消失1年 南京紅姐重出江湖？穿豹紋裝現身廣州

「南京紅姐」被爆出與多男發生性行為，引發熱議。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 網傳疑似曾因偷拍淫穢影片落網的南京紅姐在廣州現身試穿女裝，引發網友熱議，但消息未獲證實，也有不少人質疑是誤認。

一年前，男扮女裝的「南京紅姐」因偷拍傳播淫穢影片落網，但近日傳出，他「重出江湖」，被網友目擊到紅姐現身在廣州，而且狀態看起來不錯，相關話題再次在社交平台上引起熱議。

綜合媒體報導，有網友在社交平台發圖文稱，一位疑似「南京紅姐」的人現身廣州某商場的服裝店試穿衣服，照片可見紅姐身穿豹紋雪紡露背上衣，搭配牛仔短褲及高跟涼鞋，手拎米白色包包，髮型仍是過去的招牌瀏海加長髮。他站在服飾店鏡子前，而鏡中可見紅姐化妝，氣色還不錯。

發文網友表示，「紅爺出現啦！讓我吃驚的是，他現在居然光明正大穿女裝出來完全女性裝扮在試女裝，確實有點姿色的，不知道他老客戶還來不來了，現在轉移陣地跑廣州去了」。照片曝光也掀起網友討論，「重出江湖」、「那件豹紋裝不錯，想買了」，「紅姐身材不差啊」，還有人說，「人家也不礙著你，他開心就好。」

目前尚未有可靠消息來源證實，也有不少網友質疑可能是認錯人，「紅叔不是去坐牢了嗎？這是無辜路人吧」。

去年7月，「紅姐」被爆出涉嫌長期以女裝身分誘騙多名男子發生無套性行為，在短短三年間達陣「千人斬」成就，並在網上上傳未經「打碼」的性愛影片，遭南京警方逮捕。但許多恩客紛紛表示「用過的都說讚」，強調紅姐的服務相當到位、有品質，進而引發網友討論。南京市公安局江寧分局當時通報，紅姐真實身分為焦某某，38歲，來自外省。

據此前報導，焦某某化身「阿紅」，透過濾鏡、假髮和變聲器營造熟女形象，態度溫柔，自稱可提供「免費服務」，只要求對方帶水果、飲品或紙巾作為見面禮。有人在見面過程中識破「紅姐」是男兒身，卻仍選擇留下並稱「來都來了」，引發熱議。

疑似是「南京紅姐」被發現身穿豹紋露背裝現身廣州某商場。(取材自小紅書)