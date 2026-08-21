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恒大爆雷前夕 許家印妻子「卡點離婚」 捲427億逃海外

中國新聞組／北京21日電
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中國恒大董事局主席許家印與丁玉梅合影。（取材自微博）
中國恒大董事局主席許家印與丁玉梅合影。（取材自微博）

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文章摘要整理：

恒大一審宣判後，許家印與丁玉梅在爆雷前後的技術性離婚、海外轉移資產與全球凍結追討細節，也隨之再度成為焦點。

恒大集團" rel="177146">恒大集團案一審宣判，創辦人許家印遭判處無期徒刑。這起涉及數千億資金的重案，背後最受矚目的焦點，莫過於許家印在爆雷前夕與前妻丁玉梅操作「技術性離婚」，將高達427億元(人民幣，以下同)的分紅與資產暗中轉移至海外。目前丁玉梅正帶著四名未成年兒孫潛逃海外，在全球多地展開漫長的資產保衛與追討拉鋸戰。

綜合媒體報導，回顧恒大集團的財務軌跡，公司自2009年至2021年間累積獲利雖達1733億元，卻持續進行極不合理的超高比例分紅，總金額接近700億元。其中超過500億元直接落入許家印夫婦與其核心圈口袋。自2020年債務風暴初現端倪之際，許氏家族非但未進行風險控制，反而加速資產轉移。

2022年，許家印與丁玉梅祕密完成法律上的離婚手續。到了2023年8月，恒大官方公告首度將丁玉梅改列為「獨立第三方」，徹底洗刷其配偶身分。業界普遍認為，這場精準扣住時間點的「技術性離婚」，核心目的旨在幫丁玉梅切割債務負擔，為龐大的家族資產打造防火牆。

2023年7月，丁玉梅在獲知中國有企業家因恒大案遭邊境管制後，隨即火速搭機離開香港。最新曝光的法庭文件顯示，丁玉梅目前定居於英國倫敦泰晤士城的一處豪宅，身邊同時攜帶了「兩名未成年子女及兩名未成年孫子女」共同生活。

除了「技術性離婚」，許氏家族的海外防線還包括設立高達23億美元的家族信託。丁玉梅甚至在2024年向香港高等法院入稟，向已被捕的次子許騰鶴追討逾10億港元債務，遭法律界質疑是一場旨在確立債權合法性、避免資產遭清算人充公的「技術性追債」。

隨著許家印一審獲判無期徒刑，司法機構與清盤人對海外資產的追逃行動也全面升級。香港高等法院日前已下令凍結許家印、丁玉梅及恒大前高層夏海鈞等人名下高達600億港元的全球資產。英國法院也凍結了丁玉梅的資產，僅允許其每月支取2萬英鎊作為生活費。

香港法院已批准清盤人接管相關離岸公司，並將針對丁玉梅的資產禁制令進一步擴展至澤西島、直布羅陀、加拿大及新加坡等四個國家與地區，成功鎖定並凍結其在上述地點超過2.2億美元的銀行存款。清盤人律師公開披露，丁玉梅在調查過程中選擇性提供資訊，態度極不配合，全球執法機關正透過跨國司法合作，全力追繳這些被掏空的巨額非法資產。

2012年全國兩會，當時的恒大主席許家印奔跑避開記者追訪，成為他的經典照片，他的...
2012年全國兩會，當時的恒大主席許家印奔跑避開記者追訪，成為他的經典照片，他的愛馬仕皮帶更是焦點。（新華社）

精華 FAQ

  • 報導指兩人在債務風暴前完成法律離婚，並藉由身份切割、分紅轉移與家族信託等方式，把大量資產移往海外，以降低債務與清算風險。

  • 內文稱恒大2009年至2021年累積獲利1733億元，卻分紅近700億元，其中逾500億元流入許家印夫婦與核心圈，另有高達427億元被指已轉至海外。

  • 香港法院已凍結許家印、丁玉梅等人約600億港元全球資產，並擴大禁制令至多地；英國法院也凍結丁玉梅資產，僅准每月提領2萬英鎊作生活費。

恒大集團 恒大 香港

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