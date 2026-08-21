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許家印判無期／奢靡日常再被挖 歌舞團選妃、3架私人專機

中國新聞組／北京21日電
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許家印2010年創辦規模達200人的恒大歌舞團，表面是集團公司旗下的大型專業文藝...
許家印2010年創辦規模達200人的恒大歌舞團，表面是集團公司旗下的大型專業文藝團體，實則用於私人接待助興，且被指是許家印的「特供後宮」。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

許家印遭判無期後，外界再度聚焦其從中國首富到階下囚的巨變，以及過往被指極盡奢華、還涉及恒大歌舞團選妃等爭議。

中國恒大集團創始人許家印昨被廣東法院一審判處無期徒刑，他堪稱帝王級享受的奢靡日常再被翻出，其腰繫金色扣愛馬仕皮帶、意氣風發的舊照在網上再度流傳。據說他只吃進口的飲食，擁有三架極其奢華的私人專機，還有專供他「選妃」工具的恒大歌舞團專屬「後宮」，其個人享樂的規格遠超常人想像。從窮小子到中國首富，再到如今淪為階下囚，許家印的一生充滿傳奇色彩，而他昨出庭聆聽判決時的滿頭白髮、微胖體型也引發熱議。

綜合媒體報導，許家印於1958年出生於河南農村，家境貧窮，文革後考上武漢鋼鐵學院，畢業後在河南舞陽鋼鐵公司工作，1996年創立恒大，時值房地產爆發快速擴張，2017年以2900億元（人民幣，下同）身家登上中國首富。

許家印行事講究排場，網傳他吃水果只吃進口且要求嚴苛，專挑日本溫室蜜瓜、晴王葡萄及日本靜岡哈蜜瓜等頂級進口品種；用水也指定進口品牌，餐飲配備中西雙主廚，年薪高達百萬。許家印並有專屬豪華療養院，專用特殊病房內地毯、智能馬桶等物品全為頂級品牌。另僅古巴限量版雪茄一年花費即超過700萬元。

許家印出行必有保鏢車隊隨行，海陸空皆有奢華交通工具，巔峰時期擁有三架大型私人飛機，內部裝潢極盡豪華。陸地上有兩輛加長版勞斯萊斯幻影，價值逾千萬的訂製防彈奧迪座駕；海上有約6700萬歐元荷蘭定製遊艇。

許家印並在2010年創辦了規模達200人的恒大歌舞團，表面是集團公司旗下的大型專業文藝團體，實則用於私人接待助興，且被指是許家印的「特供後宮」。團員全為25歲以下、未婚且面容姣好的女性，「千中選一」選拔最終需經許家印本人親自面試，通過者年薪達數百萬元並直接配房配車。

許家印昨出庭聆聽判決時的全白頭髮、體態微胖顯得老態龍鍾也引發熱議，有網友說，滿頭雪白的頭髮與眉毛，和過去商業場合意氣風發、一頭烏黑頭髮的形象形成強烈反差，有人認為是心理壓力造成，也有人覺得他現在都已經68歲，有白髮很正常。而微胖體型，有網友諷刺，如此巨大債務的壓力，許家印一點沒瘦還變得胖乎乎的，「監獄伙食太好了」。

許家印出行必有保鏢車隊隨行，海陸空皆有奢華交通工具，巔峰時期擁有三架大型私人飛機...
許家印出行必有保鏢車隊隨行，海陸空皆有奢華交通工具，巔峰時期擁有三架大型私人飛機。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因為他昨被廣東法院一審判處無期徒刑，昔日作為恒大創辦人與中國首富的身分，與如今淪為階下囚形成強烈反差，連帶引爆外界對其過往生活作風的討論。

  • 內文指他偏好進口飲食與指定品牌用水，配有高薪中西雙主廚、專屬豪華療養院，還擁有3架私人專機、勞斯萊斯與防彈座駕，以及高價遊艇等豪華資產。

  • 報導稱恒大歌舞團表面是文藝團體，實際上被用於私人接待助興，甚至被指為許家印的「特供後宮」；團員條件嚴格，還需經他本人面試，通過者可獲高薪與配房配車。

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