許家印判無期／中釋追責恒大案信號 爛尾樓買家仍無助

恆大爛尾樓遍布中國各地。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 許家印被判無期徒刑，顯示中國對恒大財務造假與非法集資嚴厲追責，但巨額債務與爛尾樓損失仍難靠刑事判決完全彌補。

中國恒大 集團創始人許家印20日被廣東深圳市中級人民法院一審判處無期徒刑，外媒分析認為，這意味著北京通過重判許家印，釋放對大規模財務造假、侵占公司財產和非法集資嚴厲追責的信號。恒大危機也暴露了審計和監管失靈，及地方政府長期依賴房地產收入等系統性缺陷，儘管許家印被重判，購房者和相關債權人恐仍難全部追回欠款，尤其是恒大爛尾樓 購房者，不僅房子得不到，每個月還要繼續繳房貸，「爛尾房還貸款」也衝上熱搜第一。

據美國之音報導，許家印被判處無期徒刑，標誌著中國這場持續近五年的地產危機迎來最嚴厲的個人問責。但恒大危機暴露的不只是個人違法問題，也包括房企高槓桿擴張、預售資金被挪用、審計和監管失靈，以及地方政府長期依賴土地和房地產收入等系統性缺陷。

深圳市中級人民法院認定，2016年至2021年間，恒大集團 、恒大地產和許家印通過持續、大規模財務造假虛增資產並實施非法吸收公眾存款、集資詐騙等犯罪。恒大倒下時負債超過3000億美元，相比之下，刑事判決中公布的罰金以及許家印仍可被追回的個人資產，只能覆蓋整個債務缺口的一小部分。

香港法院2024年下令中國恒大清盤。截至2025年8月，清盤人僅出售約2.55億美元資產，而申報債權總額約為450億美元。刑事退賠可能首先幫助被認定為非法集資等犯罪行為受害人的群體，但恒大的普通公司債權人、供應商和境外債券持有人，仍需通過各自的債務追索和清盤程序尋求償付，可能需要經過漫長訴訟。

許家印入獄可以回應公眾對追究責任的要求，卻不能自動填補恒大留下的巨額資金缺口。對購房者、理財投資人、供應商和境外債券持有人而言，更現實的問題仍然是：還能追回多少錢？

隨著許家印被重判，「爛尾房還貸款」被買到恒大爛尾樓的購房者推上了熱搜第一，他們在網上表示，許家印被判了無期，可幾百萬還守著毛坯樓的家庭，鑰匙還是拿不到，牢門關上了，他們心裡那塊石頭反倒更沉了：樓還蓋不蓋？錢還回不回？這才是真正壓在他們心口的問題。

有購房者留言稱，刑事追責，是國家替社會討公道，但他們要拿回房子、拿回錢，得自行走漫長的民事清償；而另一頭是，每月數千元人民幣的房貸還是得繼續繳。有的家庭一輩子積蓄砸進去，又背上二、三十年的債，新房沒住上，日子先過不下去了。目前恒大爛尾樓業主的應對策略是，先核實項目是否已獲「保交房」專項借款並推動交付，若交房無望則果斷解除合同、申報債權。