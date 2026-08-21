「私處洗液要閃亮效果幹嘛」 客服回應：讓產品有質感

護理液中存在大量閃片。(取材自大風新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 上海消費者購買婦炎潔私護液後發現含閃片，客服稱為雲母且屬合規原料，但因頁面未明示成分引發知情權與虛假宣傳爭議。

近日，一上海網友在婦炎潔私護旗艦店購買了一款「益生元維他命護理液」，收到後發現該護理液中存在大量閃片。「為什麼私處洗液需要閃亮效果，如果在使用過程中不慎進入體內怎麼辦？」該網友19日說，後來客服給她的回覆是，產品中呈現亮晶晶效果的成分是雲母，「它的片狀晶體結構可以反射和折射光線，從而產生細膩的閃光或珠光效果，讓產品看起來更有質感。」

綜合大風新聞、瀟湘晨報報導，該網友則稱，在選擇購買這款產品時，商品詳情頁並未提及產品含有雲母成分，也未曾展示成分表。「我看到根本不會買。」目前，該網友已經將產品退回。

據報導，雲母是一種造巖礦物，是由鉀、鋁、鎂、鐵、鋰等層狀結構鋁硅酸鹽的總稱。

報導指出，20日經查詢該店網絡銷售詳情頁，並未發現其有提示添加雲母成分，其產品瓶身上則有標注。經在中國藥品檢定研究院官網中查詢發現，雲母已列入「已使用化妝品原料目錄」，允許在化妝品中使用，比如女性常用的眼影中就含有雲母。

據報導，不過，當追問該產品備案信息時，婦炎潔私護旗艦店客服回應，「該護理液為護理類產品，屬於企標，沒有械字號/消字號。但嚴格遵循企業標準生產。企業標準由專業團隊制定，經監管部門備案審核，生產全程受監督。」

客服介紹該款產品，添加多種維生素搭配B5雙重保濕成分，日常清洗溫和滋潤隱私部位，適合隱私部位需求滋潤、想長期溫和養護的姐妹。當問到雲母的作用時，客服強調，「符合洗護原料規範。產品屬於外陰沖洗洗液，雲母不會被黏膜吸收，正常沖洗就可以全部帶走，不會殘留、不會堵塞。」

報導指出，在商品評論中，其他消費者反映了同樣的問題「裡面有亮粉，客服說是草本的顏色」。

據報導，河南澤槿律師事務所律師付建認為，根據「消費者權益保護法」第8條，消費者有權知悉商品主要成分等真實情況。雲母成分對其購買決策具有重要影響，商鋪未在宣傳頁面進行充分說明，侵犯了消費者的知情權，進而影響了選擇權。企業應主動全面披露成分，尊重消費者的選擇權。如果客服回覆將雲母閃光效果謊稱草本顏色，誤導消費者的認知屬於虛假宣傳，也侵犯了消費者知情權。消費者有權要求退貨退款，並主張三倍懲罰性賠償。

客服回應。(取材自大風新聞)