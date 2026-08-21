我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

懶人包／許家印從首富到判無期 見證恒大帝國走向崩塌

罕見「水龍捲」襲紐約 毀皇后區、長島50小屋 暴雨釀地鐵淹水

貴州女子明知有愛滋仍賣淫 被抓時已交易50次 量刑曝光

中國新聞組／北京21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
女子明知身患愛滋病仍賣淫，被抓獲時累計交易達50次。示意圖。（取材自揚子晚報/C...
女子明知身患愛滋病仍賣淫，被抓獲時累計交易達50次。示意圖。（取材自揚子晚報/CFP圖）

AI摘要

文章摘要整理：

貴州長順法院審結一起傳播性病案，女子明知感染HIV仍賣淫約50次，被判有期徒刑1年9個月並處罰金3000元，法院並提醒相關行為可能另涉更重罪責。

近日，貴州長順縣人民法院依法審結一起傳播性病罪案件，被告人某女子明知自己攜帶愛滋病（HIV）病毒仍從事賣淫活動，被公安機關當場抓獲，累計交易達50次左右，被判處有期徒刑一年九個月，並處罰金3000元人民幣(約446美元)。

揚子晚報報導，某女子2019年確診感染愛滋病，明知愛滋病屬於具有傳染性的疾病，自2024年12月起在出租屋內從事賣淫活動，累計交易達50次左右。2025年12月，該女子與嫖客進行性交易時被公安機關現場抓獲。

2026年6月，長順縣人民檢察院經審查認為，該女子在明知自己患有愛滋病的情況下仍從事賣淫活動，其行為已觸犯刑法第360條之規定，應當以傳播性病罪追究其刑事責任，依法向長順縣人民法院提起公訴。

法院經審理認為，該女子明知自己患有愛滋病仍從事賣淫活動，其行為已構成傳播性病罪，應從重處罰；該女子到案後如實供述，自願認罪認罰，依法可以從寬處理；但該女子明知自己患愛滋病仍實施賣淫行為，潛在社會危害較大。故法院以傳播性病罪判處該女子有期徒刑一年九個月，並處罰金3000元。

據報導，法官釋法表示，傳播傳染性疾病可能觸犯罪名不止一個。大眾普遍知曉愛滋病的傳播危害，但對相關法律後果認知不足，甚至有感染者存在「只要沒傳染就不算犯罪」的錯誤認知。實際上，如果因上述行為致使他人感染愛滋病病毒，將被認定為刑法規定的「重傷」，以故意傷害罪定罪處罰，最高可處十年有期徒刑。

精華 FAQ

  • 法院認為她明知自己感染愛滋病病毒，仍持續從事賣淫活動，屬於明知患有傳染性疾病而從事可能傳播行為，已構成刑法上的傳播性病罪，因此依法追究刑責。

  • 內文指她自2024年12月起在出租屋內賣淫，累計交易約50次，並在與嫖客進行性交易時被警方當場抓獲。法院最終判處有期徒刑1年9個月，另罰金3000元。

  • 法官指出，若因明知感染HIV仍從事相關行為而致他人感染，可能被認定為刑法中的「重傷」，進一步以故意傷害罪論處，最高可處10年有期徒刑，法律後果遠較一般傳播性病罪嚴重。

賣淫

上一則

恒大案一審 許家印判無期、沒收財產 2子也重判

下一則

「私處洗液要閃亮效果幹嘛」 客服回應：讓產品有質感

延伸閱讀

上門女婿出軌女鄰居生子 正宮花17年 終於把兩人送監獄

上門女婿出軌女鄰居生子 正宮花17年 終於把兩人送監獄
女罵男「很渣」挨告 刪文道歉求和解均遭拒 法院不給緩刑

女罵男「很渣」挨告 刪文道歉求和解均遭拒 法院不給緩刑
涉誘拐王星至緬甸 上海檢方起訴17名跨境人口販賣嫌犯

涉誘拐王星至緬甸 上海檢方起訴17名跨境人口販賣嫌犯
拐賣9童「梅姨」身分曝光 被害人：她年事已高 盼盡快開庭

拐賣9童「梅姨」身分曝光 被害人：她年事已高 盼盡快開庭

熱門新聞

中國東部戰區陸軍官方公眾號發布一組圖片，在「應急資金保障」演練計畫中，準備大量台幣千元鈔。（取材自「人民前線」）

中國軍演準備台幣大鈔 「部隊到台灣島上不能學匪兵巧取豪奪」

2026-08-18 00:39
視頻中，大爺向同村村民抱怨升學宴冷清，沒收到預期300人的份子錢。（視頻截圖）

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

2026-08-13 06:30
寧博宇透露，打算先回老家休息一陣子，幫忙賣玉米。(網頁截圖)

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

2026-08-14 21:33
香港前財政司司長梁錦松與中國前「跳水皇后」伏明霞的最新全家福，兩兒子的身高已超過爸爸。（取材自小紅書）

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

2026-08-18 21:58
「安踏」前執行長徐陽今年7月15日以「家庭原因」為由辭任後，本月18日宣布舉家遷居美國洛杉磯。（取材自微博）

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

2026-08-20 20:49
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30

超人氣

更多 >
潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈
分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹

分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹
服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用

服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用
「1美元遺囑」防子女爭產 這招在美國流傳多年 原因...

「1美元遺囑」防子女爭產 這招在美國流傳多年 原因...
18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進

18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進