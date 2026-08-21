貴州女子明知有愛滋仍賣淫 被抓時已交易50次 量刑曝光

女子明知身患愛滋病仍賣淫，被抓獲時累計交易達50次。示意圖。（取材自揚子晚報/CFP圖）

AI摘要 文章摘要整理： 貴州長順法院審結一起傳播性病案，女子明知感染HIV仍賣淫約50次，被判有期徒刑1年9個月並處罰金3000元，法院並提醒相關行為可能另涉更重罪責。

近日，貴州長順縣人民法院依法審結一起傳播性病罪案件，被告人某女子明知自己攜帶愛滋病（HIV）病毒仍從事賣淫 活動，被公安機關當場抓獲，累計交易達50次左右，被判處有期徒刑一年九個月，並處罰金3000元人民幣(約446美元)。

揚子晚報報導，某女子2019年確診感染愛滋病，明知愛滋病屬於具有傳染性的疾病，自2024年12月起在出租屋內從事賣淫活動，累計交易達50次左右。2025年12月，該女子與嫖客進行性交易時被公安機關現場抓獲。

2026年6月，長順縣人民檢察院經審查認為，該女子在明知自己患有愛滋病的情況下仍從事賣淫活動，其行為已觸犯刑法第360條之規定，應當以傳播性病罪追究其刑事責任，依法向長順縣人民法院提起公訴。

法院經審理認為，該女子明知自己患有愛滋病仍從事賣淫活動，其行為已構成傳播性病罪，應從重處罰；該女子到案後如實供述，自願認罪認罰，依法可以從寬處理；但該女子明知自己患愛滋病仍實施賣淫行為，潛在社會危害較大。故法院以傳播性病罪判處該女子有期徒刑一年九個月，並處罰金3000元。

據報導，法官釋法表示，傳播傳染性疾病可能觸犯罪名不止一個。大眾普遍知曉愛滋病的傳播危害，但對相關法律後果認知不足，甚至有感染者存在「只要沒傳染就不算犯罪」的錯誤認知。實際上，如果因上述行為致使他人感染愛滋病病毒，將被認定為刑法規定的「重傷」，以故意傷害罪定罪處罰，最高可處十年有期徒刑。