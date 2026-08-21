貴州女子明知有愛滋仍賣淫 被抓時已交易50次 量刑曝光
貴州長順法院審結一起傳播性病案，女子明知感染HIV仍賣淫約50次，被判有期徒刑1年9個月並處罰金3000元，法院並提醒相關行為可能另涉更重罪責。
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貴州長順法院審結一起傳播性病案，女子明知感染HIV仍賣淫約50次，被判有期徒刑1年9個月並處罰金3000元，法院並提醒相關行為可能另涉更重罪責。
近日，貴州長順縣人民法院依法審結一起傳播性病罪案件，被告人某女子明知自己攜帶愛滋病（HIV）病毒仍從事賣淫活動，被公安機關當場抓獲，累計交易達50次左右，被判處有期徒刑一年九個月，並處罰金3000元人民幣(約446美元)。
揚子晚報報導，某女子2019年確診感染愛滋病，明知愛滋病屬於具有傳染性的疾病，自2024年12月起在出租屋內從事賣淫活動，累計交易達50次左右。2025年12月，該女子與嫖客進行性交易時被公安機關現場抓獲。
2026年6月，長順縣人民檢察院經審查認為，該女子在明知自己患有愛滋病的情況下仍從事賣淫活動，其行為已觸犯刑法第360條之規定，應當以傳播性病罪追究其刑事責任，依法向長順縣人民法院提起公訴。
法院經審理認為，該女子明知自己患有愛滋病仍從事賣淫活動，其行為已構成傳播性病罪，應從重處罰；該女子到案後如實供述，自願認罪認罰，依法可以從寬處理；但該女子明知自己患愛滋病仍實施賣淫行為，潛在社會危害較大。故法院以傳播性病罪判處該女子有期徒刑一年九個月，並處罰金3000元。
據報導，法官釋法表示，傳播傳染性疾病可能觸犯罪名不止一個。大眾普遍知曉愛滋病的傳播危害，但對相關法律後果認知不足，甚至有感染者存在「只要沒傳染就不算犯罪」的錯誤認知。實際上，如果因上述行為致使他人感染愛滋病病毒，將被認定為刑法規定的「重傷」，以故意傷害罪定罪處罰，最高可處十年有期徒刑。
法院認為她明知自己感染愛滋病病毒，仍持續從事賣淫活動，屬於明知患有傳染性疾病而從事可能傳播行為，已構成刑法上的傳播性病罪，因此依法追究刑責。 內文指她自2024年12月起在出租屋內賣淫，累計交易約50次，並在與嫖客進行性交易時被警方當場抓獲。法院最終判處有期徒刑1年9個月，另罰金3000元。 法官指出，若因明知感染HIV仍從事相關行為而致他人感染，可能被認定為刑法中的「重傷」，進一步以故意傷害罪論處，最高可處10年有期徒刑，法律後果遠較一般傳播性病罪嚴重。
精華 FAQ
法院認為她明知自己感染愛滋病病毒，仍持續從事賣淫活動，屬於明知患有傳染性疾病而從事可能傳播行為，已構成刑法上的傳播性病罪，因此依法追究刑責。
內文指她自2024年12月起在出租屋內賣淫，累計交易約50次，並在與嫖客進行性交易時被警方當場抓獲。法院最終判處有期徒刑1年9個月，另罰金3000元。
法官指出，若因明知感染HIV仍從事相關行為而致他人感染，可能被認定為刑法中的「重傷」，進一步以故意傷害罪論處，最高可處10年有期徒刑，法律後果遠較一般傳播性病罪嚴重。
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