「AI認證無毒」 浙江男吃野菇爆腎衰竭送ICU搶救

男子採摘的新鮮野蘑菇。(取材自都市快報橙柿互動)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 浙江男子誤信AI認證無毒，食用野蘑菇後急性中毒。

浙江男子誤信AI認證無毒，食用野蘑菇後急性中毒。 重點二： 患者出現腹瀉、肌肉酸痛與急性腎衰竭，送ICU搶救。

患者出現腹瀉、肌肉酸痛與急性腎衰竭，送ICU搶救。 重點三：專家指出AI辨菇仍有誤差，陌生野生菌不採不吃。

一名浙江男子因食用經AI照片認證為「無毒」的採摘野蘑菇後，引發嚴重中毒並出現急性腎衰竭與橫紋肌溶解，被緊急送入ICU搶救，經對症治療與毒素排出後目前已康復出院。

都市快報橙柿互動報導，諸暨的王姓男子日前在自家附近採摘新鮮野蘑菇，下鍋前特別拍照上傳讓AI進行識別，看到系統認證無毒後，便於中午煮熟吃下。然而當天下午5點，王男開始出現嚴重腹痛與連續5次水樣便腹瀉，隨後雙上肢酸痛、全身無力，家屬見狀緊急將其送往諸暨市人民醫院。

醫院檢查結果顯示，王男的肌酸激酶高達28771U/L，高出正常值100倍，並伴隨酸中毒與高乳酸血症，確認已出現急性腎衰竭與橫紋肌溶解，情況相當危急。醫療團隊隨後將其轉入ICU，採取盡快排出毒素、對症治療及保護器官功能等搶救措施，成功拯救其性命並於近日順利出院。

AI對蘑菇的識別能力究竟如何？此前也有情侶到四川靠AI識別採菌子，採了10餘斤菌子結果被當地人指出「有毒」、「吃了上西天」，剔除到只剩2斤。

報導指出，記者找了5種野蘑菇，通過視頻通話功能進行AI輔助辨認。

AI給出的判斷依次為：黃白雅典娜小菇、白小鬼傘、硬柄小皮傘、大青褶傘以及大蓋小皮傘。其中，部分品種明確標注含有毒性，另有部分提示與某些劇毒蘑菇相似，但均明確建議不可食用。

隨後，經浙江大學生命科學學院食藥用菌研究所常務副所長林文飛鑑定，5種蘑菇存在兩處差異，AI所說的白小鬼傘實為硬柄小皮傘，大蓋小皮傘實為裸腳菇。

據相關數據統計，已知的杭州野生菌類有6、7百種，確定可以安全食用的4百多種，還有一百多種菌類目前科學界對它的研究不充分。對此，專家建議「不認識的一律不採不吃」。

記者讓AI辨識的蘑菇。(取材自都市快報橙柿互動)