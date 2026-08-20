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「AI認證無毒」 浙江男吃野菇爆腎衰竭送ICU搶救

中國新聞組／北京20日電
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男子採摘的新鮮野蘑菇。(取材自都市快報橙柿互動)
男子採摘的新鮮野蘑菇。(取材自都市快報橙柿互動)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：浙江男子誤信AI認證無毒，食用野蘑菇後急性中毒。
  • 重點二：患者出現腹瀉、肌肉酸痛與急性腎衰竭，送ICU搶救。
  • 重點三：專家指出AI辨菇仍有誤差，陌生野生菌不採不吃。

一名浙江男子因食用經AI照片認證為「無毒」的採摘野蘑菇後，引發嚴重中毒並出現急性腎衰竭與橫紋肌溶解，被緊急送入ICU搶救，經對症治療與毒素排出後目前已康復出院。

都市快報橙柿互動報導，諸暨的王姓男子日前在自家附近採摘新鮮野蘑菇，下鍋前特別拍照上傳讓AI進行識別，看到系統認證無毒後，便於中午煮熟吃下。然而當天下午5點，王男開始出現嚴重腹痛與連續5次水樣便腹瀉，隨後雙上肢酸痛、全身無力，家屬見狀緊急將其送往諸暨市人民醫院。

醫院檢查結果顯示，王男的肌酸激酶高達28771U/L，高出正常值100倍，並伴隨酸中毒與高乳酸血症，確認已出現急性腎衰竭與橫紋肌溶解，情況相當危急。醫療團隊隨後將其轉入ICU，採取盡快排出毒素、對症治療及保護器官功能等搶救措施，成功拯救其性命並於近日順利出院。

AI對蘑菇的識別能力究竟如何？此前也有情侶到四川靠AI識別採菌子，採了10餘斤菌子結果被當地人指出「有毒」、「吃了上西天」，剔除到只剩2斤。

報導指出，記者找了5種野蘑菇，通過視頻通話功能進行AI輔助辨認。

AI給出的判斷依次為：黃白雅典娜小菇、白小鬼傘、硬柄小皮傘、大青褶傘以及大蓋小皮傘。其中，部分品種明確標注含有毒性，另有部分提示與某些劇毒蘑菇相似，但均明確建議不可食用。

隨後，經浙江大學生命科學學院食藥用菌研究所常務副所長林文飛鑑定，5種蘑菇存在兩處差異，AI所說的白小鬼傘實為硬柄小皮傘，大蓋小皮傘實為裸腳菇。

據相關數據統計，已知的杭州野生菌類有6、7百種，確定可以安全食用的4百多種，還有一百多種菌類目前科學界對它的研究不充分。對此，專家建議「不認識的一律不採不吃」。

記者讓AI辨識的蘑菇。(取材自都市快報橙柿互動)
記者讓AI辨識的蘑菇。(取材自都市快報橙柿互動)

精華 FAQ

  • 他採回野蘑菇後先拍照交由AI辨識，確認無毒才下鍋食用，沒想到數小時後出現腹痛、腹瀉、無力等症狀，最終被診斷為急性中毒並合併急性腎衰竭與橫紋肌溶解。

  • 他先是嚴重腹痛、連續5次水樣便腹瀉，之後雙上肢酸痛、全身無力。檢查顯示肌酸激酶高達28771U/L，並伴隨酸中毒與高乳酸血症，情況十分危急。

  • 報導指出AI雖能給出菌種名稱，且部分結果會提醒有毒或相似劇毒菇不可食用，但仍有辨識錯誤，例如把白小鬼傘與硬柄小皮傘、裸腳菇等混淆，因此專家強調不認識的一律不採不吃。

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