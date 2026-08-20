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喜事變慘劇…四川低保戶辦升學宴 臨時雨棚積水牆塌5死17傷

中國新聞組╱北京20日電
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四川長寧縣一村民家中舉辦升學宴時發生牆體倒塌，四川省長寧縣應急管理局通報指出，事...
四川長寧縣一村民家中舉辦升學宴時發生牆體倒塌，四川省長寧縣應急管理局通報指出，事故疑與臨時雨棚積水過多、繩索拉力過大有關。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

四川宜賓長寧縣一名低保戶為子女辦升學宴時，臨時雨棚因積水拉倒女兒牆，造成5死17傷，當局已展開救援與善後。

四川宜賓市長寧縣18日發生一起慘重事故，一名村民在家中院壩為子女舉辦升學宴，臨時搭建的雨棚因積水過多，導致固定雨棚的牆體突然倒塌，造成5人死亡、17人受傷。四川長寧縣應急管理局與鎮政府19日表示，當地已成立工作小組，正全力救治傷員並開展遇難者家屬安撫等善後處置工作。

極目新聞報導，硐底鎮新堡村一村民18日下午在家中院壩為子女舉辦升學宴，因當地持續降雨，臨時搭建的雨棚積水過多導致繩索拉力過大，意外拉倒用於固定雨棚的一樓房頂女兒牆，瞬間造成三人當場死亡、兩人送醫搶救不治，另有17人受傷。

主家親屬張女士表示，堂弟一家是低保戶，原本不想舉辦升學宴，但「鄰居、村民勸他，好不容易出了一個學習好的」，才決定為考了500多分考上大學的孩子慶祝，沒想到原本歡喜的宴席竟演變成慘劇，張女士直言，「堂弟全家都說不出來話了，全村的人都很悲痛」。

事發後，長寧縣與鄰近珙縣的消防、公安迅速趕赴救援，傷者已分散送往多家醫院救治。針對網友質疑辦升學宴是否違規，村幹部澄清當地並無明文禁止；長寧縣教育局則回應已成立工作小組處置。據報導，當地7月曾宣導「不辦升學宴」，呼籲民眾勿跟風大辦以減輕人情負擔。

這起升學宴變悲劇的意外曝光後，在網路上引發許多網友的惋惜與討論，「低保戶本來好心被勸著辦宴席，結果遇到這種禍事，實在太悲慘了」、「這家人的孩子考上大學本是喜事，現在該怎麼面對未來」、「臨時雨棚真的不能亂綁在女兒牆上，安全意識太欠缺了」。

四川資陽消防救援支隊19日在其微博帳號指出，建築坍塌具有突發性、不可預見性強等特點，受到建築結構、建築品質及自然條件等因素影響，事故前兆通常不明顯，留給人員逃生的時間較短。

四川宜賓長寧縣一場升學宴18日發生意外，臨時雨棚積水過多造成固定雨棚的女兒牆牆體...
四川宜賓長寧縣一場升學宴18日發生意外，臨時雨棚積水過多造成固定雨棚的女兒牆牆體倒塌，釀成5死17傷，目前當地正進行傷者救治及善後處置。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 事故發生在18日，地點是四川宜賓市長寧縣硐底鎮新堡村。一名村民在家中院壩為子女舉辦升學宴時，臨時搭建的雨棚突然出現坍塌意外。

  • 因當地持續降雨，臨時雨棚積水過多，繩索拉力過大，進而拉倒用來固定雨棚的一樓房頂女兒牆，導致牆體瞬間倒塌，釀成5死17傷。

  • 長寧縣與鄰近珙縣的消防、公安已趕赴救援，並成立工作小組處理傷者救治與家屬安撫；村幹部也表示當地並無明文禁止辦升學宴。

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