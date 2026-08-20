南韓足協遭爆性招待 中國足協3人涉案被查

南韓足協被曝十多年前曾以公款安排外籍裁判等人「不當招待」，韓媒進一步指稱，2012年赴韓進行裁判交流的3名中國足協工作人員也涉及其中；中國足協19日表示，已對相關情況展開調查。(取自界面新聞)

韓媒近日指出，南韓 足協十多年前涉嫌以公款安排「性招待」的舊案中，涉及2012年赴韓進行裁判交流的三名中國足協相關人員，相關消息在中國引發輿論關注。中國足協19日表示，已對相關情況展開調查，並將及時公布調查結果。

中國足協19日於微信公眾號發布消息指出，近日，有韓媒報導，2012年1月南韓足協曾「不當招待」赴韓進行裁判交流的三名中國足協工作人員，引發國內輿論關注。中國足球協會對此高度重視，已對相關情況展開調查，並將及時對外公布調查結果，回應社會關切。

韓聯社6日報導，南韓足球協會被曝於15年前，在南韓隊比賽前為外籍裁判安排多次性招待。另根據南韓足壇消息，南韓國會一議員辦公室確認韓足協於2011年至2012年向10多名國際級裁判提供色情招待的事實。具體包括，自2011年3月至2012年3月，在南韓進行的世界盃、奧運會三場預選賽和四場友誼賽之前，南韓足協為外籍裁判員和監督員等10多人安排了「色情招待」。

韓媒JTBC引述南韓文化體育觀光部2016年監察資料披露，南韓足協2011年3月至2012年3月期間，涉嫌以法人信用卡支付按摩院、成人娛樂場所等費用，為赴韓參加世界盃預選賽、奧運會預選賽及友誼賽的外國裁判、比賽監督等人員提供「不當招待」。韓國足協職員每次支付金額少則數十萬韓元，多則超過100萬韓元。

南韓足球協會8日曾發表公開聲明道歉指，「對於2026年美加墨世界盃結束後圍繞足協出現的各種爭議，給大家造成極大失望和擔憂，我們深感抱歉。」「繼國會聽證會後，又出現了史無前例的搜查行動，再到有關十多年前一些足協內部成員都不知情的事件被報導，我們對圍繞足協發生的各種事件所造成的困擾深表歉意。」