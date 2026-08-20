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不會游泳… 50歲蘇州女墜公園深水區 仰漂近1小時獲救

中國新聞組／北京20日電
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王女士落水漂在水面。（取材自紫牛新聞）
王女士落水漂在水面。（取材自紫牛新聞）

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文章摘要整理：

蘇州一名不會游泳的50多歲女子在公園失足落入深水區，靠仰漂保存體力近1小時，最終被路人發現並由警方救起，事後已無大礙。

「當時只能躺在水面，等人來救我。」近日，江蘇蘇州市吳江區垂虹公園內，50多歲的王女士不慎失足墜入深水區域，本身不會游泳的她在無法自救下，選擇保持仰漂姿勢，在水面浮了近一個小時，最大限度保存體力。萬幸的是，路過民眾看見了，起初以為是假人模特，看到她手腕戴著手鐲後，立即報警，王女士最終獲救。

綜合揚子晚報報導，王女士當日前往公園散步，因天氣炎熱，脫鞋走下河中台階蹚水洗腳。她沿石階向河中移動時，突然踩空墜入深水。由於不會游泳，她一度拚命呼救、掙扎，但未獲回應。之後她發現全身放鬆、向後仰躺便能漂浮，隨即保持仰漂，讓口鼻露出水面，盡量減少活動。

近一個小時後，民眾周先生經過河道，遠遠看到水面漂浮著一個物體，起初以為是假人模特，仔細觀察發現手腕戴著手鐲，才意識到有人落水，立即報警。

接警後，蘇州市公安局吳江分局松陵派出所民輔警趕赴現場。民警顧宇浩表示，當時王女士只有口鼻、額頭和手部露出水面。因缺少專業救援設備，他向環衛工人借來長柄網兜，將王女士撥向岸邊，再與兩名輔警合力將她拉上岸。

顧宇浩指出，王女士保持漂浮姿勢十分關鍵，幫助她節省體力、爭取救援時間。獲救時，她身體極度虛弱，經民警進行急救，救護車抵達後送醫。據了解，王女士並無大礙，目前已恢復健康，並帶著錦旗到派出所致謝。

顧宇浩提醒，夏季溺水意外高發，民眾應遠離臨水邊緣，不要隨意進入未知水域；若不慎落水，切忌驚慌，應盡量放鬆身體、仰面漂浮，保持口鼻露出水面，減少活動、保存體力，等待救援。

民警就近向環衛工人借來長柄網兜，慢慢將漂浮的王女士撥向岸邊。（取材自紫牛新聞）
民警就近向環衛工人借來長柄網兜，慢慢將漂浮的王女士撥向岸邊。（取材自紫牛新聞）

精華 FAQ

  • 她一開始掙扎呼救未果，之後發現放鬆身體、向後仰躺可以漂浮，便盡量讓口鼻露出水面、減少動作，靠仰漂保存體力，等待救援近1小時。

  • 路過的周先生先看到水面上有個漂浮物，原本以為是假人模特，仔細一看發現手腕戴著手鐲，才確認是有人落水，隨即立刻報警求助。

  • 松陵派出所民警到場後，因缺少專業設備，先向環衛工人借來長柄網兜，將王女士撥向岸邊，再與兩名輔警合力把她拉上岸，並進行急救後送醫。

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