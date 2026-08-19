魯男844克黃金被警扣押36年 2度申請國賠都被駁 理由曝光

煙台市中院賠償委員會所做的「決定書」（部分）。（ 取材自澎湃新聞）

山東煙台男子苗生強因36年前被公安扣押近844克黃金後一直未獲返還，日前申請國家賠償遭駁回。煙台市中級法院賠償委員會認定，涉案黃金不屬於合法個人財產，且賠償申請已超過法定時效，決定駁回其國家賠償請求。苗生強表示不服，將向山東省高級法院賠償委員會繼續申訴。

根據澎湃新聞報導，1990年4月2日，苗生強與父親攜帶自行提煉的843.9822克毛金前往龍口市一處村莊出售時，被龍口市公安局以涉嫌投機倒把罪查獲，黃金及一輛摩托車遭扣押。當月案件終結後，摩托車獲發還，但黃金至今未返還。苗生強稱，自己被關押9天後獲釋，只拿到3張扣押收據。

2025年12月，苗生強向龍口市公安局申請國家賠償。龍口市公安局以「不屬於國家賠償範圍」為由駁回申請；其後煙台市公安局複議認為，原駁回理由不當，應改為「已超過兩年法定請求時效且無正當理由」，但仍維持駁回決定。

苗生強隨後向煙台市中級法院申請國家賠償。法院賠償委員會指出，依據1983年「金銀管理條例」規定，個人採煉黃金應出售給中國人民銀行，不得自行銷售、交換或留用。該條文在2011年修訂後仍然保留，因此苗生強自行提煉並出售黃金的行為，無論當時或現在均違反相關規定，涉案黃金不屬於國家賠償法所保護的合法財產。

法院同時認為，苗生強被採取監視居住措施及案件終結均發生於1990年，而「國家賠償法」自1995年1月1日起施行，不具溯及既往效力；加上其直到2025年才提出賠償申請，已超過法定時效，因此維持龍口市公安局及煙台市公安局的相關決定，駁回賠償申請。

對此，苗生強及其代理人提出異議，認為2003年國務院已取消黃金收購許可等行政審批項目，依「從舊兼從輕」原則，不應認定涉案黃金不屬合法個人財產。他們並質疑龍口市公安局未提出證據證明已將黃金交售人民銀行，認為相關事實尚未查明。

針對時效問題，苗生強一方主張，公安機關未能證明已依法處理涉案黃金並向當事人送達相關決定，因此對黃金的扣押應視為持續狀態，賠償請求不應被認定逾期。

龍口市公安局政工室工作人員回應媒體表示，相關情況以法院裁判結果為準，其他細節「沒有接到對外發布的通知」。